無定向學堂：移民「心理急救」 小習作去留都合用

【明報專訊】英國為港人提供入境時可申請的過渡准許證LOTR(Leave Outside the Rules)7月19日到期,各傳媒都到機場拍攝圖輯,滿是離去與留下的人擁抱、淚別場景,有種大限已至之感。不過移民顧問、Goodbye HK Hello Billy版主Billy出帖澄清,這並非BNO簽證政策落閘,「從來最令人恐懼的往往都是自己嚇自己」。不論你是動身往機場的人,還是與親友告別後繼續留守香港的人,不妨來做做英國註冊藝術治療師梁靜韻設計的一系列工作紙,在一片離愁別緒中梳理想法與心情,她給一個建議,要學吓悟空,「你愛呀?你愛就要講呀」。