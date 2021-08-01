無定向學堂：移民「心理急救」 小習作去留都合用

LOTR終結≠移英大限已過

「可能發生太耐，大家忘記了當時政策的初衷而已，也因為香港人現在很惶恐，經歷了那麼多，對小事都會很敏感。」對於LOTR限期終於來臨，Billy解畫，做法並不涉及英方的BNO政策「收緊」或「落閘」，「由去年7月1日BNO政策一發布，當時英方覺得香港的政治環境有重大改變，所以提供這個路徑讓港人在當地定居，但政策需時訂立，當時如果有些人想即走怎麼辦？」因此有了LOTR這個臨時安排。「outside the rules，即在正常程序規範外的特別居留准許，為期半年，只要過關時申請，關員就有權當場批出。很多人在未申請正式BNO簽證前，亦可有個身分馬上到英國落腳、定居，最重要是小朋友可申請入讀學校。」

從不同報道的機場個案裏了解更多LOTR（在此隱去名字）：

case 1：X先生比預期早半個月離港，認為英國政府可提早公布暫停LOTR，以免準備時間倉卒。

Billy認為這個想法「不是很合理」，因為英方曾在今年2月18日將LOTR期限訂至3月31日，之後幾度將日子延至5月17日、6月21日、7月19日，而最後一次在7月8日已宣布不再延續，「大家慣性認為會不停延長，但BNO簽證申請也已運作了好一段時間（由今年1月31日開始），既有正式簽證渠道，臨時特別途徑始終會停」。

case 2：Y小姐BNO簽證未能趕及審批，本打算一年後離開，「突然話暫停LOTR，所以都有啲趕」，走的原因關乎香港政策，「咁洗腦有少少驚」。

Billy說：「這個有點自己急，如果諗住出年走，BNO申請慢極都係半年，所以她背後應該還有更複雜的考慮（而提早離開）。」Y小姐提及政策是離開原因，而在網上移民討論中，有另一個期限引起憂慮，如某一帖文稱終於說服家人提早移民，「打算8月尾9月頭動身」，「不過朋友畀XXX（某政治評論YouTuber）嘅片我睇，我即刻提早8月1日前要走」。8月1日是《入境條例》修訂實施之日，雖然政府稱修訂為改善免遣返聲請安排，但Billy說亦有客戶查詢8月1日是否「大限」，他則回覆「英國暫時未有提過政策會完」。

case 3：Z小姐一家幾口已申請BNO簽證，兒子9月英國開學，但不知申請何時獲批，已賣樓退學，知道LOTR限期是7月19日，就決定在此之前先到英國定居。

「他們未必好熟英國找學校的政策，應該要暑假前去，到當地地區政府報名，才會幫你找政府學校。」Billy表示，報名需有地址決定校網，所以大部分人會在暑假前到當地租屋取得地址，「她的考慮也正常，可能有家長覺得這一兩個月有些事刺激他們不如早點離開，又不介意去到再搵學校，最多遲一個禮拜開學」。

視野要拉闊至難民問題

Billy亦解釋LOTR的留英期限是半年，持此准許證者只要在半年內遞交BNO申請，工作權及讀書權「都不會斷纜」，而申請時間快則數天，慢則超過官方處理時間12周也有，「平均一家人快的可三四星期完成」。不過今次若視LOTR是個移民「大限」，他則言：「大家真係擔心多咗喇，英國當局當務之急是想解決歐洲難民問題，在煩惱如何打擊安排非法入境的集團。」如果把視野拉闊，不止聚焦香港，他說這背景與結束對港人的LOTR安排也有間接關係，「因為非法入境的難民也是申請LOTR，內政部想打擊這個做法，唔想收難民，總之非法入境就要拘留，如果一邊對港人繼續政策，在政治上有此對比就唔好睇，那就最好一齊無，所以取消也有政策上的動機」。

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去‧留 「自我檢視工作紙」

你在猶豫留還是走？還是已決定離開？抑或剛到埗展開異地生活？英國註冊藝術治療師梁靜韻（Gigi）為分享移民故事與資訊平台「我的菠蘿游」設計一系列五份「自我檢視工作紙」，包括一份「我願餘生歸此地」，適用於決定留下的人。Gigi這一兩年間努力在港推廣心理急救，並將急救法門融入問題中（工作紙全部內容可在www.balllawswim.org「放‧情」頁面下載），我們擷取當中一些來討論：

1. 〈去或留？〉

「移民在你的人生計劃中嗎？是需要還是想要？」

「對很多人而言，移民是突然這一兩年加插入去的計劃，這條問題是讓大家先抽離一下，每一個人的生命都是獨特的，看別人的生命永遠都容易，尤其在社交平台上看到朋友在外國讀書、生活，求其一個角落影棵花都特別靚，但這不是你的生活，朋友背後經歷的事，你也未必知道。回到自己的生命計劃中，本身有此念頭，還是近年才出現，也都OK，只是要企得穩，了解是否你自己的計劃，不要因為一些無關痛癢的嫉妒、比較而想去做。」這份工作紙最後還貼心設一個空格，如果決定不來，便寫出需要下定決心的日期，Gigi說：「可以先給自己一些時間探索，每個人的詮釋可以不一樣，可以一年後再算，或下星期也可。」

2. 〈決定離開的勇氣〉

「希望離開前最後一天如何度過？與告別的人約定通電話的日子」

比起前一份工作紙，Gigi為決定離開的人設定行動，她說工作紙亦適合對移民沒有話事權的小孩、少年，可嘗試對自己的生活有更多計劃。「我認識一個15歲的妹妹，她對在外國生活雖感到興奮，但亦有種無奈。對青少年要處理得好小心，因為家人由上而下將他們的生活連根拔起。」她回憶起家人曾在一周前才告知搬屋決定，「我到現在仍很記得那份憤怒，夾硬將我的生活模式轉變，但沒給我話語權，連房間放什麼家俬也無法決定」，她建議家長可透過工作紙的問題將移民決定「大家攞番出來傾」。

而約定與告別的人通電話，是心理急救其中一個元素，「與他人連結」，「英國紅十字會講過什麼是wellbeing，其中一個是connecting with others」，其他幾項包括定下目標、保持活躍、放鬆有時、訂立期限、懷抱希望和幽默，所以工作紙上有很多小活動和行動，如畫出屬於你的香港、圈出可描述心情的形容詞，「令這件事playful一些，不會硬梆梆、齋寫字」。不過如果約定對方講電話，最後其中一方忘記了，不就非常失落？「咁要攞出來講囉，我成日都話，悟空你愛你要講啊。」

3. 〈離開的那天〉

「如何度過在飛機上的時間？想像真的發生差勁的事會如何處理？」

工作紙沒有一味要人往好處想，源於Gigi在倫敦修讀藝術心理治療碩士時的親身經歷：「那時我才剛到埗，看google map找住處，正值下午英皇道人來人往的時分，突然有人推我，把我的電話搶走就狂奔而去，我呆住了，然後一路大叫help一路追，追至一條小巷，他就消失了。」有人借她電話報警，就在此時，「突然有人踩住單車來到面前，問我這是你的電話嗎？就把電話塞回給我，說下次小心喇」，原來好心人當時目擊她叫救命，幫忙追截小偷。後來警車把她送到校園，這時她致電家人，才終於哭了。「我沒想過原來會發生這樣的事，所以大家都要有個心理準備，想想發生很差的事時會怎樣，當香港人四散到世界不同角落，必然有很多文化上的衝擊，我諗大家要坐穩。不要將生活想像得太美好，要有個平衡。」

4. 〈在異地落地生根〉

「你還記得當初離開的原因嗎？」

「我曾聽過一個說法，沒有一本小說比自己的日記更好看。」Gigi說這一系列的工作紙可以作為紀錄，記下自己由考慮移民到終於展開異地生活，這過程中的想法，「再回看時會知道自己經歷過這個狀態，現在有很多關於移民的書出版，但沒有一本可代表你，因為你就是你」，「我想像很多人離開是希望有更好的生活，那有沒有做到？如希望生活很adventurous，但日日留在家打機；或希望小孩擁有好的語言教育，但常帶他去唐人街……有沒有做到原本離開的期盼？唔好無咗條葱（初衷）」。

5. 〈我願餘生歸此地〉

「收拾一下家裏環境。想像中最自在的ME TIME是如何度過？」

留下來，不必想像便是死路一條，這份工作紙讓我們重整生活，好好照顧自己的感受。問及Gigi，不少移民朋友會因留下父母在港而愧疚，又可如何照顧處理分離的關係？她坦言老一輩未必對me time有概念：「後生仔好努力爭取私人時間，但老人家卻不知什麼叫私人時間，如我爸爸是體力勞動者，周一至周日都返工，我曾好認真問他，你得閒會做咩？他會說自己沒有任何興趣，『我興趣咪搵錢囉』。」

回到急救法則，她提議子女在移民前可幫父母「與他人連結」，「幫他們建立社交圈，如帶他去社區中心識定一些朋友，不要期望去到之後打電話叫他『你自己落去樓下啦』，又或為他建立一些習慣，如報興趣班，老人家最棹忌是留在家什麼都不做，跟社會沒有連結，不論是身體機能還是認知行為都會退化得快。這過程或許是麻煩及很消耗，但如果以行動告訴他，你願意為他計劃一些事、願意為他花時間心力，他會知道的」。

如果身在異地通電話，阿爸阿媽總說「無嘢呀」，又點算？Gigi笑言「是否好像港女，問佢有無嬲又話無？」她說可製造互動小方法，「有一套英國的card game叫The School of Life，其中一個是關於digital connection，是一套像啤牌的小卡，可以去抽，裏面是讓遠距離的人互動的小遊戲，如一起煮餐飯，各煮兩道菜，由對方指明菜式，可以藉機問吓老人家『點煮啊，咁咁咁係咪啱？』」又或談談兒時趣事，以有共鳴的話題切入，或可哄得父母傾多幾句。

「愛就要講」 機場臨別想喊勿忍

與小孩、長者一同移民的話，她說可循兩個相反方向幫助家人適應新生活：「對小朋友而言，這是一個契機去學說再見，所以大人要好好作示範，唔好每日只睇香港的電視節目、每日只在家煮唐人餐，盡量試吓多涉獵其他文化，建立一個氛圍。而對長者則倒轉，不能強迫太多，因為他已有他的生活模式，認知學習能力亦不比小朋友，可幫他在當地建立社交圈子，如他喜歡打牌，可幫他找一些方法，另外也可一起去去其他地方，不能給他被削權的感覺，讓他知道到了異地，自己支樁沒有倒下。」

臨別在機場，最應該做什麼？Gigi說「好應該喊」，「因為眼淚是一個過程和一種見證，也是共同語言，讓我可見到你的傷心難過。嘗試多說感受，掛住就掛住、愛就愛，就是『悟空你愛你要講』囉，是好難啟齒，但真係試吓，關係會有好大進步」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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