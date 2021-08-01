{體育主持達人}張志豪 77台奧運突圍 運動員精神博盡

主動出擊 邀劍神爸爸受訪

「當晚6點幾，張家朗入四強震動整個香港，點知看到我的電話群組裏有人爆了一句說張子倫個仔入咗劍擊四強，咁我就發癲喇，再查落去，張子倫咁熟嘅，好似真係舊時打波師兄﹗於是明查暗訪，問幾個師兄師姐有沒有他的電話，有人說有，不過之前都推咗Viu同無綫，就似幫我打退堂鼓，人哋都推了兩個電視台，點會仲做你開電視？識你老鼠啦。」

他仍去求電話號碼，「我話要經過我把口，我求唔掂佢就自己認輸。」那時距離8時10分決賽不足1小時。「接通後我就說，師兄，我都係打籃球㗎，響晒自己舊時打咩，可唔可以一陣間同你做個訪問？開頭我想搵部車，車佢上廠（出鏡），件事靚仔啲，但他推了兩個電視台，我都唔想夾硬來，然後我說，如果一陣直播搵你同珊珊傾個電話得唔得？我都驚佢say no，佢話ok喎﹗」

過了第一關，豈料戲肉才來，「他臨收線跟我說，喂，好難講㗎喎，一陣好多朋友搵我，你打就打啦，打唔到我就幫你唔到喇」。聽天由命？不了，他與同事夾計，還是主動出擊好。「等比賽完打畀佢，通鬼到呀？思前想後，唔好喇，博一博啦，我就鍾意博嘅，就在張家朗8點25分臨攞金牌之前，8點15分夾硬都打畀佢先。」與張爸爸談談舊時，又關心現况，吹到咁上下，「我就一腳踢佢出大海，交給劉健基在現場同佢傾偈」，他哈哈大笑，「其實我做了一件好衰的事，就是阻止所有人打電話給張子倫，但冇辦法呀」。

博到盡 從亞視開始

弱隊有弱隊打法，「有時我哋都好灰，（有評語）原來香港有個開電視做得咁好，呢句都唔知好定壞」。但他習慣了，「在亞視新聞做了16年，可以有幾衰？公司都執埋啦，又如何？」博盡突圍，他21年前已試過。2000年釜山，他到當地直擊香港申辦2006年亞運公布結果的記者會，「大台」與韓國電視台合作，已在場地台上擺好機位，其他香港傳媒只能在會場外等官員出來扑咪。他乘會前記者可入場的機會，留在場內扮侍應，「大家都穿西裝、戴證，我在裏面一個鐘頭，正躲在香港那張枱附近，一宣布香港輸給多哈，第一時間夾住（時任港協暨奧委會會長）霍震霆，左手想夾埋（時任政務司長）陳方安生，但她說政府新聞處要開記者會，不會與任何電視台做訪問」。結果搶先播出政府官員的訪問。

訪問翌日，開電視愈戰愈勇，在何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽爭金前夕，請來自何4歲習泳至上大學之前的6名教練，一字排開坐滿直播台，道出她由被發掘天賦、打好基礎，到因應弱處調整訓練，取勝背後的十多年歷程。張志豪說主持奧運最觸動他的，不是張家朗奪金時刻，是何詩蓓首度在200米摘銀，專家評述、教練孔志超建議找身處澳洲、何詩蓓的兒時教練黃文凱受訪，知道泳手過去的付出。當評述的孔sir、江忞懿與拍檔主持陳欣欣都為奪牌哽咽落淚時，他總最冷靜，「如果全廠人喊晒，場面失控就好大件事，個個都喊，我就收埋在內心啦」。

「想做好本地體育」 邀前運動員助陣

最初早聽聞Now體育台可能會購入奧運轉播權，一年多後又傳出無綫有機會播，張志豪與另一主持劉健基想過，奧運無得做，唯有對沒因盛事讓路的J.League（日本甲組職業足球聯賽）、俄羅斯超級聯賽都照殺。到政府宣布購入轉播權供5間電視台播放，高層與他們以一個月時間部署，「我們都好戰戰兢兢，在想一件事，我自己在無綫做過，他們有資源，好鍾意用好多藝人去做一個大賽；另一個免費頻道是ViuTV，唔使諗啦，我哋啲老婆都嫁晒畀MIRROR、ERROR，即係話人哋會出呢個法寶啦。分析埋佢哋，我們一向跟阿Joe（有線寬頻通訊有限公司財務總裁郭子健）有個默契，想做好本地體育」。

「我哋最想畀香港市民睇到香港運動員在奧運的表現，唔理佢攞牌唔攞牌，唔理佢贏定輸，都想有一條台主力畀晒香港隊運動員去出。」

訪問前他正與黃德森、李麗珊夫婦主持評述港隊代表出戰滑浪風帆的賽事，「Sam哥唔好講，直情得啦」，黃德森早有奧運評述經驗，「珊珊未試過幫任何一個電視台做體育主持，她有說過，覺得其他電視台唔係好專業，玩玩吓。她比我預期好淡定，坐得落廠，戴得headset，基本上個廠都嗌到拆天，導演又同你講嘢，聽唔聽得切？但他們二人從容不迫，剛才我們有段時間是站着做直播，因為Sam哥話隻腳好痹，坐咗兩個幾鐘頭，不如一齊企起身，當然cam落番廠就坐番低」。有線開記者會宣布奧運專家評述陣容前一晚12點，他還在央黃金寶出席，「我說阿寶，嚟啦，講唔講車一件事啦，嚟咗撐場先啦。而孫玥是最早的，因為我跟她老公何國文舊時是香港代表隊的隊友，天時地利人和」。

昔日師傅教做奧運，冇得偷雞，都是平日儲下的苦功，「每去做本地一項比賽，因為很多比賽是奧運項目，就盡量去識，知道點玩、知道規則，去認識香港運動員，將來一定派番他們參賽，就攞佢電話囉，溝通囉，做體育記者，這3件事必要」。

盼為年輕健兒開路

但他不只求星光熠熠，還有心願想為年輕運動員開闊未來的路，「我自己也是運動員，都想幫番運動員，多幾條支線，唔好剩係做死一樣嘢，做主持、評述都可以是一條出路，等條路闊啲。好多觀眾唔識那項運動，或不清楚當中事情，找運動員講，好過搵九唔搭八的人講。如我們找到Vincci（許煒森），她是前三項鐵人代表，好後生剛出來工作，我們不止看這一次，之後可能要做殘奧、全運會，出年亞運都有機會做，我們想部署畀後生的人上去接班，因為我們始終會老，會退化」。

體育‧傳媒人

張志豪中五已是甲一籃球員，1993年及1995年曾代表香港往美國、日本參加世界大學運動會，2004年退役後任香港甲一球隊福建的領隊，「那時在亞視7點報完新聞，就趕去修頓球場帶隊」，到今天他仍在3間中學、2個政府機構教波，「唔係為錢，是想教中學生，看能不能找到精英運動員，推畀球會幫他們發展，一級級上去」，「我常形容自己是體育傳媒人，有個責任繼續貢獻運動，兩樣一齊做囉，辛苦係辛苦啲，但我覺得過癮、開心」。

鏡頭前問政策意見 望引起迴響

他主持奧運節目時也常有意問在場教練、運動員對體育政策的意見，「每個運動項目有不同的資源想爭取，我會問他們覺得政府、總會、周邊，對這項運動有沒有支援，有的講出來，沒有的就透過電視台說出來，我們想要什麼幫助，相信一定有迴響」。他評論籃球、足球在精英運動員制度下難脫穎而出，「我個女得3歲半，好多人問我，第時畀你個女玩咩？我一定唔會畀佢打籃球，如果佢有興趣，梗係玩個人項目啦，可以有機會突圍」。他說以現時精英制，要在世界賽爭取排名分數，才可走入體院得到資助，「一team人攞到成績其實好難得，籃球不說亞洲，說東亞，（香港）已過不到中日韓，泰國足球籃球又好勁，邊出到線？如果是這樣的模式搞落去，我在世想看香港在亞洲攞獎牌都幾難。」

你對運動的心仍很熱？「熱呀，真係熱。我都覺得自己傻嘅，朋友都知我凌晨5點半起身去踩單車、練鐵人比賽，返工前都偷時間做運動。」

從籃球員到主持工作都駕馭得來，讚他厲害，他說也許一直在工作上保持着運動員特質，「打籃球也是落場在零點幾秒內做反應，加上經驗，失敗過、輸過，就將這些反省再微調」。問到對大台被批評訪問金牌運動員的訪問不專業，他自嘲帶過，「有些人是『打爛砂盆問到篤』，專業去問；有些人要問未必有用，但外邊的人會給好大反應的問題，各取所需吧。我都經過成長，都會做錯，試過報道一單新聞報錯外籍足球教練名，都覺得好瘀，報錯就報錯，打就企定啦。更何况問得差是live的，全世界人睇緊你，我唔知問得對與錯，大家去定奪囉」。

「都係humble啲，今日你做得好啫，唔表示第二日做得好，一日未做完，我自己覺得，盡力啦。最緊要是個團隊，我都仲有幾個鐘頭返屋企瞓，幕後有些同事真係冇返過屋企瞓，通宵返去洗個臉冲個涼，隔兩三個鐘頭又返來公司。」為製作奧運節目，他說「我們成個體育組製作部門本來只有廿多個同事，要做奧運是沒可能的事，由朝到晚要兩更，不可能一更踩晒，今次公司請了triple同事，差不多額外請多近70幾人來幫忙」，近錄影廠的辦公室亦被改裝成化妝間，全天候播着其他電視台的奧運節目。

為鎩羽運動員籌拍節目

賽事預告，他琅琅上口，單車李慧詩、空手道劉慕裳是獎牌希望，但他們已打算製作節目，內容關於與獎牌錯過的港隊運動員，「講真，金銀牌都有人攞了，再攞牌梗係開心，但大家着眼點不要只放在獎牌運動員，其實更要關心幾十個沒攞牌的運動員，他們一樣有付出，不過比賽臨場發揮不佳，不代表他們沒有努力過。何詩蓓用十幾年時間拼來奧運銀牌，想想若她一個唔覺意輸第四，花過的時間也一樣」。

即將連踩奧運17日，他受訪時偶打一兩個呵欠，但這一星期暫未飲過咖啡，「因為舊時做球員好少特登飲咖啡，現在與運動員一樣進入了狀態，哄自己比賽開始就好快完成」。他不忘幫公司賣廣告，說收工回家路上都聽開電視邀張學友唱的奧運曲，「我有啲癲，鍾意一首歌就會係咁聽」，雖然大台「要衝金 再特訓」的6字洗腦詞連女兒都識唱，「我就喜歡那句『贏了我態度 輸得起也是好 成功的激素 由挫折製造』嘛」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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