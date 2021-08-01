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同場加映：珊珊與森哥：未來靠年輕人 我哋as a team做好呢個古仔

【明報專訊】金牌選手訪問金牌選手，無綫不專業訪問以外，為開電視擔任評述專家的李麗珊在張家朗奪金後專訪由「有人接到我個金牌」問起，同是個人感受出發，卻令觀眾動容。

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