星期日現場：他有個劍擊明日之星女兒

但CALL4VAN並不是「忽然運動迷」。

自2016年里約奧運開始，CALL4VAN老闆符棨朝（Conrad）已經在自家公司facebook分享香港劍擊代表隊表現，甚至遠赴保加利亞直播港隊參加世界劍擊錦標賽，又邀請前奧運選手為賽事旁述分析，因為Conrad女兒符妤名（Sophia）正是香港劍擊代表隊其中一員。

全港女子花劍排名第五

年僅18歲的Sophia現在是全職運動員，全港女子花劍排名第五，她在今年幾項本地賽事都奪得女花冠軍，包括「分齡劍擊錦標賽」青年組、「會長盃劍擊錦標賽」、「二十歲以下劍擊錦標賽」，2019年亦在「亞洲青少年劍擊錦標賽」少年組女花個人賽獲銀牌。自小一開始學劍擊的她卻說，原來小時候她並不特別喜歡劍擊，也不是自己主動提出要學劍，「很多香港小朋友都會參加不同興趣班，我媽媽中學時有接觸過劍擊，她就說不如你試吓打劍啦，然後就推了我去打劍」。Sophia學過游泳、芭蕾舞、畫畫、劍擊、大提琴……而劍擊的成績最好，拿過幾屆小學學界冠軍，就自然繼續學下去。

「小學時很流行要寫『我的志願』，我那時候不知道為什麼就寫我想做運動員。」Sophia靦腆地說，想不出自己為什麼愛劍擊，「我淨係識打劍」。只懂得打劍的女孩升中後繼續醉心劍擊，中三躋身全港頭八，被招募到體院接受訓練，要代表香港參加國際賽事，兼顧學業和劍擊也愈來愈吃力，「那時我們要交鐘，一個月要訓練60小時，可能我一個禮拜有3天要訓練4、5小時，平時放學4時就衝回體院，練到9時多，10時11時才回到家裏」。為了善用時間，她在學校完成大部分功課。她由中五開始參加成人組賽事，平均每個月都要飛一次外國參加世界賽，唯有在飛機上溫習，「中五的final（期末考），通常final都是6月考，但那時候我去打亞錦（亞洲劍擊錦標賽），撞到正，學校要特地安排我回來再補考」。

Sophia犧牲學業去打劍，也得到父母的默許，「不是一定要好typical地努力讀書、（不是）一定要有好成績、（不是）一定要讀好大學、（不是）讀到好嘅學科才叫有成就」。既然女兒有劍擊的天分和興趣，作為父母一定支持，除了Sophia學劍時他總會管接管送、每場比賽都觀賽，還有金錢上的支持。問起劍擊的花費，Sophia馬上說「好貴呀」，貴在劍擊設備和經常要去歐洲比賽，整套劍擊服大約7000、8000元，而劍條損耗大，每3、4個月可能就要換新劍，每條劍條約1000元。

陪女兒出國比賽取經不吝嗇

為了讓Sophia吸收比賽經驗，Conrad也不吝嗇帶她到外國參加比賽，「香港打劍的人不多，到差不多水平，你就會發現年齡接近的，來來去去都是那十多人，所以就需要去掙多啲exposure，最直接的方法就是飛去比賽」。而10場劍擊比賽有7場都在歐洲，「2016年Sophia代表香港參加亞青（亞洲青少年錦標賽），我想她打亞青前有更好準備，所以我們就去了奧地利參加比賽，去了維也納打世界劍擊總會舉辦的比賽」。Conrad記得那時剛好在農曆新年前夕，機票特別貴，為了節省旅費，Sophia和媽媽直飛，他自己就轉兩次機。雖然多了不少額外支出，Conrad笑說就當是一家去旅行，「阿女都帶了很多這些難得的機會給我」。

美其名老闆，但Conrad坦言公司從來賺錢不多，他也做過兼職，當過Uber司機，「Sophia未入體院之前所有東西都要自費，所以那時候真的比較chur，心理壓力會好大，會覺得下個月又要飛呀，你啪斷條劍，我又覺得，嘩成千蚊呀」。幸好Sophia入體院受訓後，不用付費學劍，排名晉升全港頭四，體院也會負責外出比賽的費用，但劍擊設備都要自費，或一旦跌出頭四，比賽旅費就不獲資助。

「完全是因為個女才接觸劍擊。」Conrad沒有學過劍擊，對劍擊也不感興趣，因為要看女兒比賽才開始留意劍擊規則、港隊表現，陪女兒一起看世界賽事的YouTube直播，「2016年奧運的計分好像有少少更改，所以那時候我特地去問教練，究竟這屆開始計分是怎樣計」。他變得熟悉劍擊規則，在2017年江旻憓完成匈牙利一場劍擊比賽的8強賽事後，他在官方成績和世界劍擊總會公布前，就計算出江旻憓的比賽積分，估計江旻憓肯定能夠晉升世界頭十，結果她世界排名第8。

公司fb直播賽事 請教練評述

2017年，Sophia參加保加利亞世界青少年錦標賽，Conrad陪同女兒出賽，還特地在賽前透過朋友申請記者證，打算在自己facebook直播賽事，「去到這麼遠，好難得可以看到成班港青一起比賽，不如就申請記者證，有什麼消息也可以share給其他朋友」。朋友建議他直接在CALL4VAN的facebook直播，有千多人觀看。同年香港首次舉辦亞洲劍擊錦標賽，他再申請香港劍擊總會批准，在公司facebook直播，這次規模更大，他特地學習使用直播軟件，設計即時分數板、選手名字和相片，還邀請劍擊教練、前奧運選手為賽事評述，最後這個由客貨車平台直播的劍擊賽事有超過一萬人觀看，「那時我有問過劍總，或者其他傳媒朋友會不會轉播，但好像無人搞，咁無人搞不如我搞啦，那時諗法好單純」。

「當然都有私心啦，因為阿女學緊啦。」Conrad透過女兒看到香港運動員在劍擊方面的潛能，希望讓香港人知道，亞洲人、香港人身形輕巧，在劍擊上也能創出成績，打破歐洲的壟斷，「比阿女大少少的那些師兄師姐，張家朗是當中最出眾的那個，但其他人都好有potential，那時候打世青已經去到頭八，香港打劍的水平只會愈來愈高」。這次張家朗奧運奪金，Sophia也在家見證歷史一刻，「全部人都好興奮，超級興奮，我睇到喊𠻹，覺得香港在劍擊，而且是花劍，出到奧運冠軍，這件事好amazing，我好想好努力練劍」。Sophia今年9月將會到西安代表香港參加全國運動會，她說自己短期目標是晉升至全港頭四，保持排名到2022年就能參加亞運，展望2024年巴黎奧運。

學生運動員舟車勞頓 義載支持

在未來3年為體院所有運動員提供免費接載，成本絕對不是小數目，Conrad說：「這件事重點不是錢，而是gesture，而是想告訴運動員有人support他們。」免費接載的優惠源於Conrad心痛Sophia中學時，體院不提供劍擊設備，又不夠放置私家設備，就要天天拿着一袋二袋設備上學，再舟車勞頓拿去體院訓練，「其實我最想reach的是學生運動員，Sophia那時讀協恩，4時多放學，我看到其他妹妹，打羽毛球的，拿着好大一個袋，幾個人一起搭的士，就知道她入體院」。Conrad自嘲自己是蚊型企業，但他希望帶出，即使是小公司、普通人也可以有自己方法支持運動員，比起金錢，更重要的是尊重香港運動員，不再停留在「運動員搵唔到食」。

優惠宣布至今，Conrad說有三五個運動員call車，有個滑浪風帆運動員召噸車去機場，但運動員說不想使用優惠，反而是特地call車支持CALL4VAN。Sophia看到CALL4VAN優惠也很吃驚，「前一天他有跟我說過類似的事，原本是打算車去完奧運的運動員回來的交通，例如機場返體院、去酒店隔離，點知原來第二天，結果是咁勁」。Sophia說Conrad不止資助得獎運動員，還惠及其他默默付出的運動員，「我好proud of我阿爸」。

文˙朱琳琳

圖˙受訪者提供

編輯•林曉慧

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