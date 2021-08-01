七情上面：比奪金更難的項目——兩個女生的奧運革新

本欄早前簡略介紹過Naomi，她是海地/日本混血網球手，目前全球排名第二。幾月前以病為由（她直接用上mental illness一詞），先宣布不出席記者會，及後乾脆退出比賽，引起極大關注。今屆奧運，在事前沒有宣傳之下，Naomi代表日本在開幕禮壓軸出場，燃點聖火，令人眼前一亮。她在日本出生，3歲移居美國，代表美國有色人種、亞洲人、日本人發聲，今次被邀，代表日本出賽奧運，感到興奮、自豪，這是她年少時的心願。

Naomi Osaka：

唔對路，無問題

近月低調的她，重新接受媒體訪問，表現得十分雀躍。第一、兩場比賽大勝對手，表現比平常激動；但第三場失手，輸給排名遠低於她的捷克選手，完全不在狀態。幾天內變化如此大，外界猜測她可能有mood swing。她透露：奧運壓力大，the scale of everything has been a bit hard。大家對她敗陣反應溫和。早前她為Time撰文，題為It's O.K. not to be O.K.。很多朋友說，這6個字，在她出局的今天，變得更強而有力。6個字，直譯就是「唔對路，冇問題」。

她在那篇文章寫道，學到的第一課：我不能討好所有人。第二課：我們畢竟是人，有脆弱的一面，要好好照顧自己的精神健康，這不是一件羞恥的事。她還請記者想一想，賽後記者會發問時，可否多一點同理心？她也質疑，大會要求球員出席所有記者會，如此嚴苛的規條，是否符合人道？運動員是人，不是沒有情緒的螺絲釘。

近日Netflix推出一連3集的Naomi Osaka紀錄片，讓我們明白多一點頂級運動員的內心世界。2018年她打敗Serena Williams，搖身一變而成世界巨星，名聲遍及美、日、亞太地區。活在鏡頭下的她，承受壓力，顯得內向、言語溫婉。對於一個世界冠軍來說，每一次都是衛冕賽，只許成功，不容有失；而失敗就湧來一浪接一浪的自我懷疑，「我上一次的成功，是否靠運氣而不是靠實力？沒有了網球，我還有什麼？」

紀錄片有一幕很感人，Naomi迎戰15歲光芒畢露的Coco Gauff，大敗對手。Coco完全招架不來，賽後黯然落淚。Naomi走上前問候，並邀請她一起接受訪問。Coco婉拒，怕自己哭崩。但Naomi誠懇的說，我不想你在更衣室孤單自憐。於是兩人在萬千球迷面前，面對鏡頭。Naomi對在場的Coco父母說，你們真的好，Coco真的好，最重要的是我們仍在努力……這番話引來雷動掌聲。

我看這一段對話，很能感受到Naomi走過艱難，深深知道Coco此時此刻的挫敗感，並十分溫柔地把Coco拖帶出來。如果沒有Naomi的鼓勵，這將會是難以磨滅的傷痛。但如今大家一起見證和陪伴，把壞情緒轉化，令Coco意識到，她只是15歲，能與世界冠軍作賽，本身已是了不起的成就，她得到Naomi和萬千觀眾的確認和肯定，挫敗感馬上化為走下去的力量。事隔一年，兩人再賽，Naomi慘敗，紀錄片拍攝她賽後在夜街上獨行飲泣。球場勝負，風雲幻變，令她反思競逐冠軍之外，人生還有許多有意義的事情要做。2020年，她每一場賽事，都戴上黑色口罩，印有一個警暴受害人的名字，一共戴了7個口罩，贏了7場比賽，再次拿下了美國全國冠軍。

Simone Biles：

頂住求勝心與期望 選擇退下

Naomi的紀錄片感動了Simone。她今次退出奧運比賽，聲明與說辭，都與Naomi互相呼應，而轟動則有過之而無不及。Simone在2016年奧運連奪4金，及後幾年內，贏得歷史上最多的體操獎牌，做出一個又一個她獨創的高難度動作。今屆奧運，全世界關心體操的人，眼睛都盯在她身上。隊友以她為精神領袖，她也是團體賽的奪金關鍵。大家都在說，今屆奧運體操是Biles' Game，佢玩晒！她被稱為GOAT，Greatest Of All Time！早前傳出有一位美國體操隊員染疫，美國人都在祈禱「不要是她！不要是她！」，可想而知她背負了多少人的期望。

預賽時，鞍馬，她的强項，卻做不出Yurchenko Double Pike動作，失準已經是預警；想不到她突然宣布退賽，消息震動整個美國。她說內心情緒洶湧，fighting all of those demons，完全不能控制。肩頭上，背負眾人期望；過去一年疫情打亂時間表；比賽延遲，令她壓力大增；場地沒有觀眾；她亦第一次沒有家人在場支持。她跳鞍馬，在空中翻騰，身體好像脫離意識，不再由她掌控。那一刻，她意識到自己不能夠撐下去了，覺得先要照顧自己，否則有可能意外受傷，亦可能拖累團隊。但退賽需要很大的勇氣：數以千萬計的支持者失望、隊員大亂陣腳、也意味着她今屆奧運一面獎牌也拿不到、而且可能被責罵小題大作、欠缺毅力……

Simone出身破碎家庭，母親染毒癮，小時候窮得以白開水伴麥片作餐。及後由外祖父收養，繼兄開車送她和妹妹上學，自小就對她們說：Say it loud! I'm Black and I'm proud! 她在體操的天分，很早就被確認。自2013年一直橫掃獎牌至今，不單在技藝上出類拔萃，她也敢言善辯。體操屬Subjective Sport，分數高低，評判的觀感有決定性的影響。一直以來運動員都服從命令，少說話，多操練，隊員都不想得罪保守的評判和體操總會。

Simone一反傳統，勇於表態，鼓勵公民投票，反對種族暴力，聲援Black Lives Matter，由Nike轉為代言Athleta，因為後者支持女性平權。國家隊醫生Lawrence Nassar被揭性侵為數眾多的女運動員之後，在2018年，她也鼓起勇氣作出指控，在Twitter寫道：「大部分人都認識我是個開朗、愛笑、好動的女孩，但我最近有點兒崩潰了，我愈想踢走腦海的聲音，那聲音就愈大聲尖叫！」她最後補上一個#MeToo。那段時間她陷入抑鬱，經常沉睡不起，更說：it was the closest thing to death without harming myself。被信任的人性騷擾的創傷，令她掉進情緒病的黑洞。

正因為她重視情緒健康，並很誠實地面對自己，也有同代年輕運動員Naomi的啟發，她能頂得住自己求勝的欲望，頂得住「全世界」的期望，還有美國體操總會的壓力，公開向外界說，「我比賽不是要滿足其他人的期望，我希望坦誠面對自己的需要」。和Naomi一樣，她做了一個前人不願做的決定，就是對自己和世界說，It's OK not to be OK，精神健康比獎牌更重要，競技之外，勝敗之外，更重要的是做人。

身的強壯 心的強壯

不少粉絲失望又失落，因為看不到超級偶像Naomi及Simone那令人振奮的奪金比賽。但我認為她倆其實在演出一個更精彩的高難度項目，就是對人性負責。Simone退出，美國隊打斷了2010年以來女子體操團體賽金牌盟主的長勝紀錄，輸給俄羅斯奧委會而屈居第二。Simone卻對隊友說，這面銀牌是你們沒有我的參與而拿到的，百分之一百屬於你們，在臨時變陣而得到如此佳績，令人自豪。此外，Simone退，成就亞裔隊友Sunisa Lee奪個人金牌，也是美事。

金牌，是國族民心之所向，是運動員多年苦練的追求。但今屆奧運，兩位女選手，都是體壇巨星，在獎牌的競技場上，退出了；在人文關懷的舞台上，勝出了。香港爭拗球衣的顏色，政治功利操作，人性的劣根，心思完全不必陷入其中。做人第一，比賽第二，身心健康比輸贏更重要。這顯淺的道理，被遺忘了，卻因她倆，再一次成為奧運箴言。

文˙馬傑偉

編輯•劉子斌

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