人非草木，但正經事還是要正經做。情緒也不止一種，有開心有失望有恐懼也有憤怒，賽場上有沒有最好的發揮，背後要抵住幾多的壓力，天跌下來了意外，還要懂得接招，跌倒了又如何企番起身？今屆除了香港運動員得到了歷來最佳成績外，成為萬眾焦點的體操全能金牌選手比拉絲突告退賽，亦同樣轟動，馬傑偉則欣喜地讚揚她與另一直認需要正視自己心理問題的日本網球手大坂直美雖然輸了金牌，但贏了人文，革新了奧運。

好成績是一支強心針，喚起萬眾一心，關注體育和支持運動員。聽說體院將建一個新的劍擊館，但運動員的需要可能遠遠不止於此，而香港也甚少聽見有大企業會長期贊助各類運動代表隊的發展，「蚊型企業」反而有：記者訪問了排名剛在三甲之外的女子花劍運動員符妤名父女，符父在張家朗奪得金牌後宣布，其下應召貨車平台於未來3年為全港1800名體院學員提供免費接送服務。

大喜以外，去周也有首宗國安法案件唐英傑案的定罪判刑，確立了言論顛覆的一些刑例。當日在庭上以專家證人作供的學者李立峯，受訪談近日出版論述反修例運動的專著《時代的行動者》時，對作供行為等同「附和大龍鳳」不表認同，但又說不等於他就是樂觀——也許亦是正經事還是要正經做的意思？

今日有男子花劍團體賽，大家應該又會守在屏幕前，繼續互相支持，互相鼓勵，為港隊打氣，為自己打氣。

編者話˙黎佩芬

插圖˙柳廣成

編輯•蔡曉彤

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