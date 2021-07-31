飛甩手機 手表上網通話無間斷

用家跌倒 自動求救

HUAWEI WATCH 3系列配備1.43吋AMOLED觸控屏幕，曲邊3D玻璃經過多重工序拋光研磨，感覺細緻。表身以不鏽鋼鑄做，抗磨抗蝕，外觀亦充滿時尚感；且首度配上支援觸覺反饋的表冠，帶來更精準的操作體驗，例如雙點按壓表冠，便可在多個應用程式之間快速切換。手表內置逾100種運動模式，利用溫度感應器，配合自家的運動健康App，可偵測多項身體數據，如心率、血氧飽和度、睡眠管理、壓力等，讓用家掌握健康狀况。此外，手表內置加速感應器與陀螺儀，當偵測到用家跌倒時，會自動向周圍發出提醒。

手表內置超過30款表面設計，包括多種動態表面，用家亦可用手機照片來自訂表面設計，表現個人品味。表面界面亦精心設計，在表面向右滑可快速查閱天氣、通話及其他資訊。用家亦可使用HUAWEI WATCH 3遙控HUAWEI手機拍攝，通過表面即時預覽和控制前後鏡頭切換，更可利用旋轉表冠調節焦距，玩法多多。

● HUAWEI WATCH 3

屏幕：1.43吋AMOLED彩色觸控式屏幕（466×466）

系統：HarmonyOS 2

處理器：HiSilicon Hi6262

記憶體：2GB RAM、16GB ROM

電量：450mAh（智能模式3日、超長續航模式14日）

網絡：3G及4G eSIM、Wi-Fi、藍牙

防水性能：5ATM

基本功能：GPS、海拔氣壓計、指南針、天氣、碼表、計時器、手電筒、鬧鐘等

體積：46.2×46.2×12.15mm

重量：約54g（不連表帶）

售價：$2999起

查詢：8128 8810（HUAWEI）