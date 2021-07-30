顛倒常規 「去中心化」 舞出未來坐標

《身體活》是一個關於身體與過去、身體與當下的一個課題。創作人摒棄慣常的創作方法，以身體展示自己的過去與未來，觀眾是否也可以放下固有的欣賞方式，思考舞蹈的各種可能？

偏偏沒有「編舞」

《身體活》的創作名單中，看到概念，看到聯合創作，看到演出名字，偏偏卻沒有「編舞」這一項，作為不加鎖舞踊館「#非關舞蹈祭」的節目，大概可看到這個演出的一個獨特面向，演出不是我們平日認知的「舞蹈」，舞團藝術總監王榮祿（阿祿）形容是「去中心化」的方法。「這次不是以編舞為中心，整個團體是平等的，舞蹈、燈光、技術、服裝的共同創作，所以我會說是去中心化；而不是由編舞構思，然後設計師回應的慣常方法。」

說到創作源頭，便要回到2018年，阿祿跟台灣舞者陳武康閒談。「我們說到大家從事表演藝術已有一段日子，到了這個階段，有什麼是創作過程中慣常會用的技巧，又有什麼元素是一直迴避。我們背景不同，他是台灣的學院派出身，我則一直在香港的舞團裏。《身體活》中的『活』，普通話也可以是『活兒』，即是做事、技巧、技能的意思。表演是我們生活的技能，其實是怎麼練成的？原本計劃在2019年先交出一個序章，不過卻不是從最熟悉的舞蹈開始，陳武康提議我們要學習新的東西，我們選了紮作和詠春，都是從身體出發，從這個新嘗試開始，學習怎樣去溝通，怎樣去談自己舞蹈歷史的脈絡。」

從身體出發 梳理過去

因疫情關係，計劃延期再延期，直至今天，原本安排陳武康和王榮祿的雙人演出，因為陳武康和燈光師都在台灣，變成了王榮祿的獨舞。「不過我們發現，這個創作框架其實也可以邀請其他人參與。」阿祿於是邀請了香港舞蹈團和城市當代舞蹈團的前舞者楊怡孜（Gigi）加入，擔綱其中兩場獨舞。Gigi離開舞團後便專心照顧家庭，很少參與演出，自言不加鎖舞踊館找她合作，感到有點意外。「其實我很少創作，多是演員的身分，不過得知這個創作後，也覺得很適合，因為作為表演者也是一個回望過去的旅程。我不是天生的創作人，大概跟體制的訓練有關。不過這次的創作過程，知道有很多人跟我一起，讓我重新發掘自己。如果不是有此機會，我永遠也不知道自己也有這一面。以表演者角度出發，就是要忠於自己的身分，所以開始創作時並不清晰，但其實這種不清晰也是好事，因為可以享受發掘的過程。而且檢視自己的過去，其實是為將來提供養分。」

阿祿說「身體活」這個框架，可以承載大家的想法，依靠的是大家的信任。「就是沒有中心、沒有指揮，先要了解這個計劃的核心，再拿出自己的東西，最後大家走在一起，感覺就是很民主很烏托邦。」雖然是一種開放式創作，阿祿強調作品還是有一個主軸，就是從如何成為舞者這個身分出發。「翻開自己的歷史，在我們身上累積了什麼，又如何承接下去。如果只是將傳統展示出來，便會跟當代脫鈎，所以我們不止是圍繞自己過去，而是透過梳理過去，找到向着未來前行的一個坐標。當下這種感覺很強烈，特別是在今天這個大環境，很多時候我們也不知下一步會怎樣。」

#非關舞蹈祭《身體活》

時間：7月30日晚上8:00、7月31日下午3:00（王榮祿）；7月31日晚上8:00、8月1日下午3:00（楊怡孜）

地點：香港文化中心劇場

票價：$240

查詢：bit.ly/3i6N3DW

文：林喜兒

圖：主辦單位提供

編輯：鄒靈璞