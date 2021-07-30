韓式炸醬麵 藏黑豆焦糖香

麵較軟身 醬汁偏甜

崔金蘭在香港經營了韓國餐廳26年，驟眼看來，她賣的炸醬麵與京式不無相似，都是濃稠的黑色醬汁、雪白的麵條。但只要親口嘗嘗，便會發現韓式的麵條較軟身、黏口，醬汁偏甜。豬肉軟腍，絲毫不像北京那種鹹香、緊實的滋味。韓國人製作炸醬時會先炒肉，再把薯仔、洋葱、白菜、青瓜下鍋同炒，然後倒入以黑豆及焦糖製作的春醬和調味料烹煮，特別的是，鍋中需額外加入澱粉，令醬汁更具黏度；也會加水，「像一鍋stew（燉菜）」。經過百逾年的演化，韓式做法與山東做法已相去甚遠。

據崔金蘭及網上資料所指，1880年代山東人來到韓國仁川打工，在這片貧乏的土地，山東人煮起家鄉的炸醬麵，韓國人照辦煮碗，卻用春醬取代干黃醬。崔金蘭記得，小時候只有特別節日才能一嘗炸醬麵的味道，到20世紀中期，炸醬麵才普及起來。「我於1954年出生，雖然父親當官，家境不俗，但童年時不常吃到炸醬麵。」長大後她和哥哥並肩到過仁川第一間炸醬麵店「共和春」，尋找祖先的飲食足迹。

正當記者的思緒飄到昔日的韓國時，溫熱的炸醬麵準備好了。除了淋上醬汁的麵，侍應還遞上一碟原味春醬，用來沾大葱和醃蘿蔔吃，能直接嘗到更濃重的春醬原味。這就是韓式炸醬麵的基本配搭。「此外，韓國人還有以海鮮入饌的三鮮炸醬麵，用青陽辣椒拌炒的辣炸醬麵，乾身清爽的乾炸醬麵……」說着說着，崔金蘭再數出了近10種炸醬麵款式。即使來到異地，炸醬麵的生命力也絲毫不減。

● 新羅寶韓國餐廳

地址：銅鑼灣波斯富街99號 利舞臺廣場18樓B舖

查詢：2881 6823