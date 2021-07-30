裝備選擇：新手用軟板夠浮力 高手選短板靈活玩花式

接觸衝浪逾30年的運動用品店X Game負責人蔡利強（Ken）說，要留意長度、材質與排水量（volume），新手建議先嘗試衝浪軟板（soft top）。「新手缺乏技術，所以衝浪板最重要浮力夠，更容易追浪。」一些軟板用發泡膠製成，就算是小浪也能輕鬆浮在水面，享受衝浪快感。而且衝浪免不了跌下海，被衝浪板擊中的意外不時發生，相比用玻璃纖維、樹脂製作的硬板，軟板就算撞到也不易受傷；加上軟板約3000元就有交易，非常適合入門。新手也適宜選擇排水量大的衝浪板，例如體重約70公斤的人宜選排水量43升或以上，排水量愈大，浮力愈大。

當新手掌握基本技巧，就能嘗試玩funboard，長度介乎長、短板中間，浮力足，可體驗硬板衝浪的滋味。至於奧運所用的短板多為6呎2吋以下，較窄身，好處是非常靈活，速度更快，方便選手做出各種花式，但浮力較差，只適合老手。

選好衝浪板，別以為就能下海！Ken提醒不要忘記配備尾鰭、腳繩與板蠟。「腳繩能連接人與衝浪板，跌落水，板子也不會被冲走。」尾鰭則讓衝浪板更穩定地以直線前進。如果你選擇硬板，記得不要忘記替它打蠟，目的是防滑，讓腳趾緊緊抓住板面。板蠟根據水域溫度分為warm、cool、cold等，可向店員查詢。

冬季穿保暖衣免失溫

衣著方面，夏季滑浪沒有特別講究。Ken自言通常穿一條沙灘短褲就上陣，女生則穿泳衣或比基尼，若怕曬傷就多穿一件防曬衣。不過冬季追浪時緊記要穿保暖衣（wetsuit），避免失溫出意外。

● X Game

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