hear her say...：性教練：真正性感從內散發 正面角度 宣揚性愛觀念

1. 什麼原因或契機令你想成為一名性教練？

來自新加坡的我，在很傳統保守的華人社會下成長，也在正統的基督教學校接受教育，很少接觸或與身邊的人談及「性」。直至我在大學時曾修讀科目Human Sexuality，學會有關同性戀、無性戀等定義，才了解「性」可以擁有多重表達方式，漸漸對此產生興趣。10多年前來港，認識一名從事性教練的好友，從她身上學到更多性學與性玩具的知識，基於亞洲很少人公開探討這話題，於是便萌生成為性教練的念頭。

2. 成為性教練的過程中，曾遇過什麼困難和挑戰？

最大的困難，是要令身邊人了解性教練是一份怎樣的職業。尤其在香港，很多人都從來沒有接觸過性教練，甚至不知道自己是否需要性教練。而且要經營和推廣自己的平台也不簡單，例如在facebook、Instagram或Google落廣告，即便我的內容是從正面、資訊，或含教育意義的角度談及性，但凡牽涉「sex」的話題，都會被自動蒙蔽或下架，無法顯示給大眾，所以我才會開始製作串流聲音節目，可以不受限制和過濾，自由地討論「性」，聽眾除了來自海外，也有不少香港人收聽。

3. 性教練除了指導客人解決性生活的問題，能同時提供心靈上的輔助嗎？

一個良好的性生活，其實建基於身體上的自我形象及自信。我協助客人建立個人自信，指導他們如何與伴侶溝通，解決性生活的矛盾，某程度上也在幫他們正視心中一些負面想法，從而改善他們與伴侶之間的關係，達至性歡愉也可以減輕壓力，帶來正向滿足的感覺，對心靈健康有絕大幫助。

4. 妳認為宣揚正面開放的性態度，對華人社會有何重要？

華人習慣視「性」為負面，像是女生發生過性行為就是不潔、性侵案中往往責怪受害者，這樣的社會氛圍根深柢固，覺得「性」總是帶着恥辱，充滿許多批評聲音，長久下來漸漸令人忘卻「性」帶給我們的歡愉。這對於我們的心靈健康及與伴侶的關係都不是一件好事，所以我積極宣揚sex-positive。那不代表性隨便，也與性行為的次數無關，純粹是指在性事討論上，大家可以用正面、理性和開放的態度，看待不同的觀點立場。

5. 妳認為現今普遍的香港人如何看待性？會視之為禁忌，或願意以正向心態討論？

香港人的性意識愈來愈高，尤其千禧一代，他們受到網絡資訊的傳遞和影響，對於多元性別LGBTQ的觀念有認知和接觸，但很大部分人談及與「性」有關的話題時，依然覺得羞恥、不自在。問題的根源，我認為主要是性教育不足，因為很多香港的中小學校，都是以1至2小時的講座式課堂教授，當中的內容只圍繞性行為帶來的後果，如懷孕、感染性病等，實際上沒有全面地幫助學生了解何謂「性」。如果可邀請有專業認知的人士主持課堂，引導學生如何在性面前抱持自主、同意權，以中立和批判式思考了解這方面的議題，才是真正有效的性教育。

6. 在你遇過的案例或客人中，他們普遍在性生活上有何疑難？

一般伴侶會遇到的問題，包括無性關係，或雙方對性的需求次數不一。在我處理過的案例中，大部分是源於香港人的工作太大壓力，生活太累，加上近年因為疫情，很多伴侶長期留守家中，大家朝夕相見，沒有足夠的私人和獨處空間，因而減少對雙方的渴望。但歸根究柢，主要是很多人都不懂得如何表達，與對方溝通自己對性事的看法。其實have sex是一個技能，需要時間和耐性鑽研，不會有一個「對的人」突然出現，能在性事上與你完全契合，大家都要付諸努力溝通和學習，才會真正become better in bed。

7. 性玩具對於性生活重要嗎？

性玩具絕對有助於提升性生活質素，我個人便很喜歡。除了可幫助我們自慰時更容易達到高潮，現今性玩具的設計很多花樣，與伴侶一起使用，更可互相了解彼此的身體、喜好，探索不同的牀事模式。

8. 內衣的款式和花樣繁多，哪些設計能有助改善性生活質量？該如何挑選？

內衣給予我們一種新穎感，不論換上甜美的蕾絲內衣、可愛的娃娃裝，甚或配襯高跟鞋或靴子，都可有助點亮心情，我會建議大家收藏一系列不同設計風格，且能代表自己情趣喜好的內衣。內衣是很個人的，不一定是為了取悅伴侶，自己感覺舒適、性感和自信才是最重要。但如果目的是想令伴侶turn on，那麼應該兩人一起去購物，挑選一款各自都喜歡的設計。

9. 你如何定義性感？

真正的性感是從內散發的。穿著性感只是一種表面的觀感，但如果一個人打從心底欣賞自己的性徵，清楚有什麼能喚起自己的性興奮，並以好奇、大膽的心態探索不同事物，不會害怕別人的眼光或評論而感到羞愧，這便是性感。

10. 怎樣形容自己的穿衣風格？有沒有特定的時裝必備單品？

我是一個極簡主義者，因為我不喜歡圖案，所以在需要打扮的場合，都只會穿著色彩簡單，剪裁貼身的衣裝，如果要去約會，我也只會穿一件搶眼的紅色衫。而我手上的Georg Jensen腕表是必備單品，表盤上沒有任何數字，乾淨簡約。

●Sara Tang：新加坡土生土長，現職香港專業「性教練」。畢業於美國加州史丹福大學，曾從事品牌管理及行銷工作，同時經營和撰寫性學的網誌，3年前創立網站平台Sarasense及串流聲音節目（Podcast）Better in Bed，不時舉辦網上講習課程及工作坊，以開放態度談論和分享性事知識。

文：康詠然

編輯：陳淑安

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