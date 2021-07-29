塘畔茶座 打卡新熱點 河上鄉「桃源」避世觀星

電影場景作藍本 洋溢度假風情

位於上水以西的河上鄉，一向最出名的是塱原濕地、雙魚河及豆腐花，近月卻多了一個新景點——何時．河地。說何時．河地是一間餐廳，準確點應是露天茶座。這片地方本來只有一間舊屋子，伴着一個小魚塘和一棵大榕樹，老闆王先生租下這個地方後，便以他嚮往的台灣電影《養鴨人家》場景作設計藍本，加建歐洲式圍欄、木製雙人鞦韆、印度地蓆和藤椅等，塑造出心目中的露天茶座模樣。由於這裏人煙稀少，附近並不見密密麻麻的村屋，再加上門外的小路旁種有高高的椰樹，散發東南亞resort風情。

茶座在去年底正式開張，近月才加建一些室內座位，所以，即使對上水人來說也是非常新鮮的「景點」。這裏位置隔涉，魚塘幾近荒廢，鮮有人知道。即使從上水乘坐的士前往，也只能告訴司機大哥在「河上鄉美味棧」下車，連司機也好奇地問：「這裏有吃東西的好地方嗎？」這裏附近有一個小巴站，也有兩個佔地頗大的露天停車場，而且暫時提供免費泊車予遊客，方便駕車人士。

燈泡天幕與星空各有風味

從前人們來河上鄉主要是吃豆腐花，也會因到訪塱原濕地而路經此地。但去年9月附近的屯馬單車徑上水至元朗段開通，假日開始有不少遊人路經這裏。何時．河地開店之初，只不過想為「單車友」提供飲品及小吃，簡單如魚蛋、汽水、餐蛋麵等。想不到後來愈來愈多遊客為了這裏的景色而來，對食物要求也高了，所以老闆花了不少心思，推出全日早餐、牛油黑松露意粉、色彩繽紛的水果梳打、養生花茶等，滿足專程而來的客人，晚上更設置掛上燈泡的天幕，使日與夜也給人不同感覺，難怪一眾女孩都愛穿上裙子來打卡，幻想到訪歐洲小鎮。聽說這裏晚上還看到明亮的星空，一邊歎美食一邊觀星，想必別有一番風味。

●何時．河地

營業時間：周二至日中午12:00至晚上7:00

地址：上水河上鄉（港鐵東鐵線上水站坐51K小巴到居石侯公祠落車）

查詢：6227 7168

文：顏燕雯

模特兒：Hitomi

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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