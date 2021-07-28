Super Mario現身腕表 時刻陪大家做運動

Super Mario陪伴不同年代的遊戲玩家一起成長，自1985年以來，全球已售出超過 3.7 億套Super Mario遊戲。當年第一款Super Mario Bros遊戲在日本推出以來，戴紅色帽和身穿藍色工作服的Super Mario成為無人不曉的超級巨星。所以當TAG Heuer希望為新的Wellness流動應用程式帶來刺激及豐富的遊戲體驗時，便想到Super Mario，除了橫跨不同年齡層，他亦是個充滿活力的角色，每次面對挑戰都展現出超強毅力與堅持。團隊為TAG Heuer Connected×Super Mario限量版腕表換上新奇有趣的設計，結合時尚與運動功能，鼓勵用家全情投入運動，與Mario一起鍛煉。

面對挑戰 展現超強毅力與堅持

Mario十分好動，在每場歷險中總是奔跑、跳躍，或挑戰不同運動如高爾夫球、網球，盡顯活力。表盤動畫設計參考自遊戲的獎勵機制，是腕表的隱藏彩蛋：Mario早上會打招呼歡迎用家，隨着一天展開，用家累積行走步數，在達到一天目標期間，每個階段（25%、50%、 75% 和 100%）時都會獲得獎賞——表盤上會播放不同動畫。獎賞亦參照Super Mario遊戲中著名道具的形式出現：3時位置是能讓Mario長高的超級蘑菇，6時位置是能讓他瞬間轉移的管道，9時位置則是能讓他所向披靡的無敵星！當達到每日步數目標的100% 時，Mario更會爬上標杆，重現Super Mario遊戲的著名場景。

除了互動表盤外，限量版腕表亦有不少特別細節。表圈刻度、按鈕和表冠標誌均飾以Mario招牌紅色帽子為主色的塗漆。表圈3、6、9時位置分別飾以3個招牌道具，呼應表盤動畫。精鋼表殼配搭兩款可互換的表帶，兩者皆用上Super Mario經典紅色，一款為優雅黑色皮革點綴紅色橡膠表帶，另一款運動風穿孔設計亦用上相同紅色色調。象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於表帶和表冠，旋入式表背鑄有 「TAG Heuer×Super Mario Limited Edition」獨特字樣。腕表亦用上獨特包裝，隨表附送Super Mario主題紅色的旅行表盒。

Mike導、Agent L演繹新表

以Mario為主角的腕表固然吸引，限量2000枚的腕表在本月中甫推出已迅速售罄。但大家也不需要太失望，因為其他版本的TAG Heuer Connected智能腕表亦可下載部分Super Mario互動表盤。4款限量版表盤均融入Mario元素，包括Timekeeping表盤選用1985年版Super Mario Bros懷舊元素設計，呈現Mario起格造型；一款Heuer 02表盤選用Super Mario經典紅藍配色，另一款則注入Mario紅帽子含蓄點綴；Orbital表盤的界面則以Super Mario各式經典道具為主題，在表盤上不斷旋轉和轉換。

品牌早前亦特別請來因《ERROR自肥企画》而人氣高企的Mike導（劉諾衡）和Agent L（曹梓冲），拍攝宣傳照，盡展幽默一面。熱愛極限運動、貫徹挑戰自我的兩個大男孩來到飄移賽車場拍攝兼試表，甫踏入場內便馬上跳往車上發動賽車，充分發揮腕表有趣好玩的一面。

●查詢：2375 0836

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com