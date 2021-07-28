為了保持出賽時的最佳狀態，運動員不能像普通人一樣隨心所欲地生活，訓練過程半刻都不能鬆懈。

今次找來3位本地職業運動員，讓他們從當上運動員那刻說起，分享運動員專屬的生活與賽場上的心情。

■徐志豪：賽前愛看海賊王

問：為什麼會當上職業運動員？

答：記得2004年雅典奧運時，自己幾乎每天留在家中觀看每個項目，尤其被100米短跑決賽吸引，跑手在跑道上都很有型，比賽也很刺激。那時候，並未有要當上全職運動員的心態，一心只想挑戰自己是否能夠跑得快一些。到2009年香港舉辦東亞運動會，那時還是學生的我，當上part-time運動員，放學後經常練習，突然間有了當全職運動員的念頭，加上那時中五畢業，便決定一試，同時也想看看自己在運動上能否有更大的進步空間。

問：你欣賞哪些運動員？

答：劉翔。2004年雅典奧運中，他在110米欄項目中奪得金牌，當看到他衝線的一刻，感覺很深刻。因為他是史上第一個黃種人在賽跑上擊敗當時的世界冠軍。雖然他擁有足夠的能力，不過我很欣賞他能夠抵受比賽帶來的壓力，於我而言，劉翔是我的學習目標。

問：訓練時，必備的運動items？

答：運動太陽眼鏡。很多時，我們也在烈日下訓練，陽光太刺眼的話，會令雙眼不適，所以我會佩戴一副適合自己的運動型太陽眼鏡。

問：參加比賽時，有沒有隨身幸運物？

答：沒有。

問：比賽前後，會怎樣減壓？

答：比賽前，我通常會看電影、動畫（尤其喜歡《海賊王》）來減壓。因為看的時候最為放鬆，其間不需要想與比賽有關的事。比賽後，最好的減壓方式，便是睡覺。

問：在大型比賽前（或後）的一晚，你喜歡吃什麼預備（或慶祝）？

答：大型比賽前的一晚，我會盡量食得清淡，也會避免吃生冷、刺激、油膩的食物，防止比賽時肚屙。至於比賽後，我會食多芝士的pizza！

問：最難忘的奧運時刻？

答：2012年參加倫敦奧運時，經歷了兩件深刻難忘的事。當時我參加了男子4×100米接力比賽，分兩組競爭頭8名進入決賽，同組有日本隊。雖然他們是對手，不過我們雙方也認識，臨出場我們兩隊還互相鼓勵，大家也體現出很好的體育精神，想對方跑好比賽，賽後我們亦有重溫討論。 另一件事，是我當時參加另一場比賽（忘記了是5000還是10000米男子決賽 ），其中一位屬「超班」的英國選手，在比賽最後2個圈落後，當他發力追上去時，全場觀眾一起為他聲嘶力竭打氣，觀眾叫聲大得幾乎耳膜也感到痛楚，甚至乎「起晒雞皮」，比賽既刺激亦感動，即使現在閉上眼睛，我還會想起這幕情景！

■曹星如：打機放鬆比賽心情

問：為什麼會當上職業運動員？

答：其實一開始打拳擊比賽時，我是一邊當教練、一邊訓練的，但到後來發現自己訓練的狀態不理想，所以便沒當教練，改為全職訓練、比賽。

問：你欣賞哪些運動員？

答：我好欣賞石仔（石偉雄），他由受傷到康復，再操練到今年進入東京奧運，他的那份熱誠同堅持，令我很佩服他！

問：訓練時，必備的運動items？

答：運動衫、運動褲、手帶、拳套、運動鞋或boxing鞋。

問：參加比賽時，有沒有隨身幸運物？

答：很多人都曾問我有沒有隨身幸運物，不過我又真的沒有一樣物件會跟身。

問：比賽前後，會怎樣減壓？

答：如果只得我自己一個，我會玩遊戲機去令自己的腦袋不要想太多，我通常會玩一些比較簡單的遊戲，例如「One Piece BON! BON! JOURNEY!!」，來放鬆心情。

問：在大型比賽前（或後）的一晚，你喜歡吃什麼預備（或慶祝）？

答：由於比賽前一日，要保持磅數（57kg），所以都只食沙律，要到比賽當日過後，才可以進食。

問：最難忘的奧運時刻？

答：1964年東京奧運，師公羅漢北做火炬手。雖然我還未出世，但從前成日都會聽到爸爸講，所以我覺得很厲害！

■楊文蔚：比賽必穿幸運「穿窿襪」

問：為什麼會當上職業運動員？

答：2016年年頭，我第一次以part-time運動員身分代表香港出賽，當時跟着一班全職運動員一起，我覺得他們能夠做自己喜歡的事作為職業，是一件很好的事。雖然那時期我還未達標，不過我跟自己說，「如果可以在今年內達標的話，我便要當全職運動員！」體育學院的總教練當時對我說，那時期我亞洲排名第12位，跳到1米83的成績，認為我具有潛力，所以便問我有沒有興趣，讓他們幫助我跳到1米9的成績。當時我想既然有這個機會便去嘗試，看看自己當上職業運動員後，可以push到自己跳得多高。而在2016年尾，我便正式開始全職運動員的生涯。

問：你欣賞哪些運動員？

答：我視Antonietta Di Martino為我的偶像，她是意大利跳高女子紀錄保持者，是全世界overhead跳得最多的女運動員。她以1.68的身高，跳出2米03的成績，擁有很好的技術。我覺得她好勁，會透過社交媒體與她談天。另一位我很欣賞的是香港運動員李慧詩。我親眼見過她在gym裏努力訓練，她會squat得很重，辛苦得大叫，不停咆哮，整個gym的人也為她打氣！從她的訪問中感受到她是一個自律、很有智慧的運動員，現實中她亦是個好人。

問：訓練時，必備的運動items？

答：紮辮繩。比賽時，我一定要把頭髮紮起，梳起all back髮型，不喜歡有任何東西阻擋我的視線。

問：參加比賽時，有沒有隨身幸運物？

答：我的幸運物是一對穿窿的襪！我有一對襪子是比賽時必穿的，著到穿窿也會縫補再著，即使找不到那雙襪子也會找相似的。因為比賽時需要跳高，腳部的觸感相當重要，所以我有一雙比賽專屬的襪子，我不想它們變得太舊，只會在比賽時才穿。

問：比賽前後，會怎樣減壓？

答：壓力並不是在比賽前一刻才會出現，是長期累積而來，可能是準備、訓練時比較差，之後會擔心比賽時表現得不好。近來我開始冥想，透過呼吸放慢自己，從中思考、感受自己的身體。我認為如何面對眼前的比賽，在於自己的心態，怎樣不給自己太大的壓力，讓自己專注當下，不想將來發生的事，不想會不會輸或拿獎，先想當下怎樣可以做得更好，再build up自己做想做的事。

問：在大型比賽前（或後）的一晚，你喜歡吃什麼預備（或慶祝）？

答：通常在比賽後還留在外國，就算選擇不多，不過見到什麼也想食！當回到香港後，我最想食雞蛋仔、格仔餅和「掃街」！我很喜歡香港的地道小食，例如魚蛋、腸粉、燒賣。

問：最難忘的奧運時刻？

答：劉翔拿下金牌的一刻。因為黃種人在田徑項目上很難勝出，他能夠在短跑項目上擊敗其他爆發力更強的對手，是個傳奇人物，令人覺得振奮！在上一屆里約熱內盧奧運，就沒有黃種人進入跳高的項目。

文：劉詩言

編輯：王素怡

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