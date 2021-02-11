辣媽CEO：升學與移民

小T再休學 齊為創業打拼

都話知子莫若母，小T口講能否回英國讀埋最後一年、是否大學畢業、那張大學畢業證書，他都不在乎。其實他很享受在英國讀書，絕對不是他講的不在乎。之所以這樣講，無非是因為安慰我，令我好過一點！因為新的飲食生意從網上到實體店，剛剛開門市，前前後後左左右右由烘焙製作到前線銷售，我是大當家，大T負責前線，小T負責後勤，我們仨真正缺一不可。在這個艱難時刻，他不惜放棄學業留在我身邊一起打拼。

對於他這個決定，坦白講我有私心，讀書，什麼時候都可以讀，但創業時機必須抓緊，錯過了就是錯過了！再講深一層，能夠把我的所知所學、經驗，透過工作實踐傾囊相授，容許我囂張一點講，對大小T來說，比花一大筆錢、時間讀什麼MBA課程更實際。

不應有前冇後 夾硬走

言歸正傳，最近個個問我會否移民，看完我以上寫的，答案是可見的未來不會，亦沒有這個考慮。不過如果我的子女不是已經廿幾歲，在經濟能力許可情况下，我會盡快送他們出國讀書，但不會全家馬上移民。去讀書去旅行和去移民，是完全不一樣的事。

老老實實，如果經濟條件夠厚，去什麼地方居住都不用擔心收入存款是否能夠繼續支持的話，基本上隨時走去邊都得。但是如果去到當地，要找工作，要落地生根，要融入當地社會文化，這些從來不是容易的事。不是不能走，不應該走，而是不應該有前冇後，未有考慮周詳、早作安排之下，夾硬走。

而且移民，不止是一個人的事，父母為子女好，帶着子女走，但留下的是垂垂老矣的父母，突然間話走就走，不是誇張，年老父母絕對會引起抑鬱症狀，或許腦退化症的情况會更嚴重。子女同樣要心理輔導，離開自己熟悉的出生地，到異鄉重新開始，不是願意不願意的問題，而是衣食住行、水土文化、學習模式、讀書形式要重新適應，談何容易？

在限期前赴英的家庭，令本來水盡鵝飛的機場出現了已經不知多久未見過的罕見大長龍，那些老人家老淚縱橫，家人朋友抱頭痛哭的畫面，看得我極為心痛。說珍重，說得很沉重。說再見，其實心知可能已不會再見。

繼續留低，是我和一對子女的選擇。不過即使決定移民，我們都是香港人，我為大家送上最真摯最真誠的祝福，珍重保重！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第356期]