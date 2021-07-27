家庭有教：家長孩子皆追星

我們相信大部分家長在追星時都是理性而負責任的，追星行為可以是較表層的外形吸引，亦可能包含較深層次的心理與個性認同。本地學者岳曉東博士，提出以三個角度去分析不同人的「追星態度」：

1. 理性vs.浪漫

7月7日，「教主」生日，熱情「神徒」在尖沙嘴碼頭、巴士車身、郵輪賣廣告，應援活動的確相當浪漫動人。與此同時，偶像本身曾低調現身於碼頭的大型廣告板前拍照留念，以示對粉絲支持的答謝，沒有大事宣傳或廣播，大家在熱情與浪漫中，保持一份理性而不盲目，可謂恰到好處。

2. 現實vs.理想

理性而負責任的粉絲明白「教主」的形象，某程度是經過商品化的包裝才呈現在公眾面前，而現實是，「教主」都是人，有其世俗和平常的一面，例如「教主」面對壓力都會病倒，都會發燒；同時，明白事理的粉絲即使「像病態般這麼喜歡你」（摘自歌曲《不可愛教主》），也知道保護偶像的重要，不會撕破偶像的公眾形象，作出過火的行為。

3. 相對vs.絕對

很難想像在酷熱天氣警告下，有人可以穿長絨大褸、毛衣出沒於香港街頭吧？但「教主」卻做到了！筆者相信大部分粉絲都不會為展示「絕對化」的迷戀而盲目跟從。理性粉絲明白偶像都是平常人，會相對地看待其優劣與好惡，並量力而為，並不會「照辦煮碗」地絕對跟隨。

至於如何與「追星者」家人，不論是成人還是孩子好好相處？下回讓我們分享如何以「只有愛恆久不枯」（摘自歌曲《蒙著嘴說愛你》）的宗旨出發。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第356期]