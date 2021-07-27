解鎖孩子心：孩子太乖，真的好嗎？

報喜不報憂 為滿足大人

孩子有「行為導向」（performance-oriented）的觀念嗎？像駿駿這種特質的孩子，都有一種預設模式（preset mode），在外時總是表現得很開心，很「聽話」，因為他們很清楚大人想要的反應，希望讓老師和父母因他而感到滿足。孩子在不同的生活場景中，學到了一種觀念：「當我聽話的時候，當我成績好的時候，我就會得到別人的關注、讚賞和疼惜。」這個「行為導向」的觀念深植於孩子內心，他們在世界所經歷的是：我的價值取決於我的表現，愛和接納是需要換取的。

如何讓孩子能有所突破？我們都希望孩子做回真實的自己。這類孩子需要一個歷程。

做回自己 盡力就「夠好」

與無數人互動中都感覺到「安全」，那對孩子來說，什麼是「不安全」？例如，在他犯錯、表現不佳時，感到被拒絕、被責罵、被批評時……在孩子的角度，當他做真實的自己，會讓父母傷心和失望，因而感到「不安全」，於是他選擇把自己的真正想法隱藏。

每個人總有做得出色的地方，也有可以進步的地方。我們並不是要對問題視而不見，但我們要有一種調節的心態──孩子盡力的每一刻，已經是「夠好」（good enough）了，只是「夠好」之中仍可以繼續進步。當孩子有這種正向的心態，他才會在面對困難時勇於踏出安舒區，配合父母由心的鼓勵，讓孩子對自己產生希望感，持續地帶動轉變和突破，變得更成熟。

不同的小朋友，有不同的特質，有些孩子情緒較敏感，容易發脾氣，這是什麼一回事？立即觀看EDIT Workshop爸媽教養頻道短片：《孩子小小事發脾氣不開心，父母可以怎樣做？》（youtu.be/M6Kk2NOap4g）

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第356期]