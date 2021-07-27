特教樂與路：同行．闖關

兩年前，娜娜的媽媽因病去世，她一度情緒低落，兩母女的感情很要好，特別是當了媽媽的娜娜，更能體會為人母的心情。

她說：「過去事無大小，總會跟媽媽聊個不停，她是我精神上的支柱。媽媽離開後，我什麼事都提不起勁，記得有一天，我在菜市場的水果攤檔前，突然想起媽媽從前會煮果醬給我吃，於是，我就買了一些回家開始做果醬。」

做果醬釋放沉鬱情緒

娜娜一邊做果醬，一邊憶起昔日母女倆在廚房互動的片段，舌頭上的甜混和了腦海裏跟媽媽共同度過的甘苦，百般滋味，暖上心頭。猶記得媽媽最痛的日子，她無法代替媽媽承受那些苦，於是她會特別做一些甜點，讓媽媽在無味的治療日子中嘗回一些甜。娜娜沒想到做果醬的過程讓她從沉鬱的情緒中釋放過來。最難得的是，小女兒總愛在旁看她做果醬，一時向媽媽撒嬌，嚷着要嘗新口味，就這樣娜娜不斷創作，想不到造就了日後成為網店的產品。

娜娜每次做好了果醬，就會送給朋友品嘗，請他們給予評價，然後不斷改良。娜娜愈做愈起勁，就這樣果醬甚受朋友圈歡迎，她特意用了媽媽的名字來為果醬命名，用來紀念媽媽那份樂天的性格。一天，有朋友建議她參加夢想計劃，嘗試把產品做推廣。娜娜起初真有點抗拒，因為從小到大，她的學業成績都很差，從來沒有參加過比賽，在學校都是最不起眼的一個，但最後，她決定踏出這一步。

在頒獎台上看到娜娜分享她的尋夢經歷，特別感人，她摟着小女兒，說：「這是我人生中第一個獎項，從來沒試過。我要感謝媽媽從小到大的教誨，感恩有女兒的陪伴，讓我更勇敢找回自己的目標，連帶我們一家都變得積極。」

最近學校舉辦「生命．同行」計劃，對象以家長為主，幫助家長紓緩照顧特教孩子的壓力，同時把重心調校回關顧自己身心靈上的健康。我們安排了一系列的減壓活動、情緒管理工作坊、親子活動及家長追夢計劃。娜娜就是我第一個邀請來為家長分享的嘉賓。

同行是闖關最強動力

當娜娜一邊教家長做果醬，一邊把自己的故事娓娓道來，家長們都被她的故事所觸動，因為大家面對同一難題：「怎樣把負面的情緒釋放？」這年多，無論是疫情、經濟、照顧子女等範疇都是大眾市民面對的難關，負面的情緒便隨之而來，甚至鑽了牛角尖，情况就難以控制。娜娜能熬過來，皆因有女兒的陪伴和朋友們的鼓勵與支持。同行是闖關的最強動力。今天，看見娜娜一臉自信，分享所失所得；她已經成為了別人的同行者。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第356期]