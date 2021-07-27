白爛貓率團遊名勝古城

【明報專訊】今個夏日，蟬聯5屆台灣LINE原創貼圖冠軍寶座的「白爛貓」化身成「87旅行團」團長，率領一班好友，登陸置富Malls旗下4大商場，包括馬鞍山廣場「87古城記」，帶大家暢遊沙漠，一探文明古國的歷史遺蹟；另外還有+WOO嘉湖「87法國站」、紅磡置富都會「87港澳台」、沙田置富第一城「87夏威夷」。在這4個不同特色的旅遊度假勝地，大家可參觀名勝古蹟及旅遊景點，在疫境中來場偽旅行，一解外遊癮！白爛貓更入鄉隨俗，將港式潮語互動打卡位融入景點區，以其一貫幽默的作風把歡樂送給大家！