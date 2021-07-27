家家有禮：愛麗絲元朗舉行奇幻派對

迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》今年將慶祝70周年，愛麗絲、瘋帽子、白兔先生、妙妙貓、對對的及對對得雙胞胎兄弟、紅心皇后及撲克牌士兵們的大型塑像，於YOHO MALL化身10大主題打卡位等候大家！小朋友可以探索18呎高的奇幻兔子洞，走進5.5米長的時光仙境隧道，寫意參加瘋玩下午茶敘，大玩紅心大「擊」鬥，勇闖撲克牌士兵團紅心長廊及夜遊撲克燈海等，發一場不一樣的仲夏美夢！

此外，YOHO MALL I中庭亦設有《愛麗絲夢遊仙境》期間限定店，發售超過300款主題精品，其中更包括為是次活動全新推出的限量精品，款款精美實用，保證大家夢醒後也能滿載而歸！

■INFO

YOHO MALL《愛麗絲夢遊仙境》70周年奇幻派對

日期：即日至8月29日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：元朗YOHO MALL I中庭、YOHO Urban Farm及II中庭

查詢：2554 0023

■送《愛麗絲夢遊仙境》萬用袋套裝

YOHO MALL送出限量版《愛麗絲夢遊仙境》萬用袋套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：8月3日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第356期]