其他推介：藍帶大廚教煮米芝蓮法菜

【明報專訊】若想小朋友的廚藝更上一層樓，甚至可「煮幾味」宴請親朋的話，煤氣烹飪中心舉辦的「米芝蓮法式小廚神班」是個不錯的活動。課堂由曾在法國巴黎藍帶國際學院和日本東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程的專業廚師Candy Fong主理，她擅長以法式烹飪技巧結合香港地道材料，烹調米芝蓮級的精緻美食。在Candy指導下，小朋友會親手製作亞麻籽芝麻牛角包，她亦會示範新鮮當造水果慕絲杯，yummy！