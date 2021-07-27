花朶煲湯潤肺潤腸 火龍果觀形看葉知甜美

火龍果，別名紅龍果，屬仙人掌科植物，普遍種類為紅皮白肉、紅皮紅肉和人稱麒麟果的黃皮白肉品種。根據進濤菓欄負責人Jacky Fung稱，火龍果原產於中美洲，1990年代紅皮白肉品種率先到港，2000年代先後傳入紅肉品種和麒麟果。現時本地市面上能找到的紅、白肉火龍果產地有越南、台灣、馬來西亞、中國大陸等；而麒麟果則主要來自厄瓜多爾和哥倫比亞。

夏天當造 怕冷不怕熱

走進街市、超市，一年四季都可見火龍果蹤影。Jacky表示，紅、白肉火龍果全年均有收成，白肉當造期為4至10月，紅肉則約4至8月；而麒麟果當造期為每年5至8月左右，一年只有一兩造。於上水種植各種火龍果的富琴有機火龍果農莊負責人晏富琴說，火龍果一般適合在山地、坡地上種植，特性是怕冷不怕熱，「氣溫低於15℃的話，火龍果會停止生長，低於8℃會冷死，一般25℃至33℃最適合；落一陣雨，又有太陽出來的天氣，火龍果就最喜歡」。白肉火龍果一般於開花後自行結果，但部分紅肉品種需靠人工授粉才會結果；由於火龍果花晚上才會綻放，果農需趕緊把一朵花的花粉塗到另一朵花的花蕊上，開花後35日左右就能有收成。每棵火龍果樹大約可結20至50個果實不等。不說不知，原來火龍果花也可像霸王花一樣用來煲湯。晏富琴表示，他們會把花朵摘下來烘乾後包好出售。

註冊中醫潘咨遐指出，用火龍果花煲湯，有滋陰潤肺、潤腸通便的功效。

挑選貼士：果葉疏 果身圓肥 果莖短

麒麟果擁有別樹一幟的黃色外形，醒目易認，但紅、白肉火龍果卻不同，兩者外觀相似，若沒有標明品種，不易分辨。Jacky分享，白肉品種果身較修長，果皮上的葉較長，紅綠色分明；而紅肉品種果身較圓，葉較短且少，果皮有較多皺紋。而哥倫比亞和厄瓜多爾出產的麒麟果外形也有明顯分別，前者較修長，果紋突出，輪廓鮮明；後者較圓潤，果皮輪廓沒有那麼突出。至於如何挑選優質火龍果，Jacky表示，挑選白肉時，可留意皮色是否均勻，果葉是否夠青，果皮是否緊致，用手掂量，「墜手、實淨」，代表水分充足。挑選紅肉時，除了要夠墜手實淨，果葉夠「硬淨」之外，也可細心留意它有否「花身」，因果實碰撞產生的劃痕容易隱藏在本身皺紋之中。晏富琴還給大家小貼士：「若火龍果的果葉分佈較疏，果身圓而肥，果莖較短，即代表它是在植物上向着太陽的那一邊生長，味道會較甜。」

Jacky指挑選麒麟果時，理想的果實外皮應是均勻的黃色，帶一點青綠色；若外皮青色全無，代表它已經過熟，購買當晚要立刻吃。

哥倫比亞麒麟果 甜中帶酸較有層次

另外，不同火龍果產地的質素亦有所不同。Jacky指出，白肉品種基本上來自越南和中國大陸，尤其在越南大量種植，價格便宜；若要質素較佳、果實較大的，每個約35至40多元。而紅肉的常見產地，以台灣品質較為優勝，因當地的火龍果是在樹上熟至八九成才摘下來，以飛機運送來港；相比越南的火龍果只有約六七成熟便摘下來，以船運來港，以前者質素較優勝；市面質素較佳而果實較大的，每個可售約40至60元。至於麒麟果，哥倫比亞出產較厄瓜多爾優勝：「哥倫比亞是麒麟果的原產地，厄瓜多爾是後來移植過去的；前者出產的麒麟果味道甜中帶酸，較有層次；而後者則較死甜。」因此哥倫比亞產的麒麟果一般較厄瓜多爾貴，前者每個售約60至70元，後者100元可買到2至3個。

本地「紅水晶」有咬口 種子較多

至於食味方面，他說：「白肉火龍果比較清甜；而紅肉火龍果則比較多汁，一如所有較深色的水果般甜味亦較重。所以如果同時吃兩種火龍果的話，建議先吃白肉，才吃紅肉。」麒麟果比起其他火龍果更甜和多汁，果籽亦較大顆。至於本地種植的火龍果，記者試過富琴有機火龍果農莊的「紅水晶」紅肉火龍果，比起一般紅肉火龍果較為清甜有咬口，果肉內種子較多，外皮亦較薄，有機會買到的話不妨一試。

■進濤菓欄

地址：油麻地新填地街228號地下

查詢：6344 4411 / 9542 0082

網址：www.chuntofruit.com.hk

■富琴有機火龍果農莊

地址：上水青山公路洲頭鴻圖路鐵坑村

查詢：6590 9268

fb：www.facebook.com/YanFuKam

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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