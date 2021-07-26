專業協助：無心機易發脾氣 線上傾訴

【明報專訊】成日無心機，容易發脾氣，是否受負面情緒影響？想了解自己的心理健康情况，可透過手機程式或熱線尋求幫助。
‧「輔負得正」手機程式
由香港心理衛生會推出，免費使用服務包括：
1.直接輔導：
由專業社工提供線上輔導
2.遊戲：
以「認知偏向矯正」作設計概念的小遊戲，建立正向思維
3.情緒測試：
簡單問卷作壓力測試及抑鬱測試，即時了解個人壓力與抑鬱指數
4.心理健康資訊：
查看心理健康與抑鬱情緒的資訊
5.求助資源：
提供精神健康服務資訊與熱線電話
下載方法：可於Google Play或
App Store下載
‧CHAT窿
由香港撒瑪利亞防止自殺會策劃。「CHAT窿」是chatroom的諧音，寓意是一個可宣泄情緒的樹窿，是安全傾訴，分享生活點滴的地方，待紓緩情緒後，再面對挑戰。
網頁：chatpoint.org.hk/#/home
或可於Google Play或App Store下載程式
‧Open噏
香港小童群益會、香港明愛、香港青少年服務處、香港青年協會、聖雅各福群會和港大香港賽馬會防止自殺研究中心合辦，一個專為年輕人而設的網上輔導平台。如想找人傾訴，可透過社交媒體和不同信息工具，或到官方網站聯絡他們。
網頁：www.openup.hk
facebook / Instagram：hkopenup
WhatsApp / SMS：9101 2012