急救精神健康 做「樹窿」化解危機

提起急救，大家會想起如何處理傷口或施行心肺復蘇法。情緒如何「急救」？「精神健康急救」（Mental Health First Aid）由澳洲護士Betty Kitchener與其丈夫於2000年創立，Betty曾患上抑鬱症，他們就想到生理上有急救，那心理上又可否急救呢？香港心理衛生會在2004年引入培訓課程。與生理上的急救一樣，精神健康急救需要學習不同技巧，但急救的「急」不但指緊急，亦指急需，香港心理衛生會首席企業培訓顧問、註冊社工黃廷儼解釋，精神健康急救的定義就是，「發現身邊的人出現情緒困擾或精神紊亂的狀態，在他們未得到專業人士協助之前，我們可以做的首要介入工作」，因此，很多似乎不是急切的情况，如工作壓力、失戀、學業等問題引致不開心，有可能演變成抑鬱症或其他精神健康問題，都急需及早幫忙。

留意身邊人轉變 辨識徵狀伸援手

急救前，要知道誰是「傷者」；因此「急救員」首要學會辨識常見精神健康問題，例如：認識抑鬱症徵狀，就不會誤以為患者疲倦和昏睡是懶惰的表現；認識重性精神病徵狀和成因，能減低對患者的誤解和負面印象，並向當事人及早伸出援手。黃廷儼提醒，「我們不是醫生，不是要為當事人診斷，而是學會察覺和辨識精神問題，可及早伸出援手，避免問題惡化，以及鼓勵當事人尋找專業協助」。他提醒學員，培訓完結後要在日常生活中多留意身邊人的轉變，不要錯過任何情緒問題的信號。

他以抑鬱症為例，其主要徵狀有很多，「今日沒有徵狀，不會明天突然全部有齊，它（出現）是一個慢的過程，所以，要時常觀察身邊人的變化，然後學會介入」。他舉例，孩子以往有講有笑和注重儀容，但近來十分沉默又不修邊幅，如果家長留意其轉變，覺得有「唔妥」，與他傾談，已是在做精神健康急救，「及早介入，可能可以挽回，不會患上抑鬱症，甚至避免悲劇發生」。

勿說「唔好唔開心」、「唔使擔心」

留意到「傷者」之後，急救員就要介入。黃廷儼稱，很多人會做一些無用的介入，例如對當事人說「唔好唔開心」、「唔使擔心」，又或者急於為當事人尋找解決辦法；事實上這些做法都對應不到對方心情。如果當事人失戀、喪親、有財務困難，其實他需要你耐心聆聽，「他願意講，代表信任你，你只需要給他情緒支援（emotional support），明白他現正經歷什麼困難，然後願意繼續聆聽，陪伴他度過這個艱難時刻」。

第二，急救員要用非批判的態度去聆聽，要包容，有同理心，多點認同對方感受，黃廷儼提醒，即使對方說了你不認同的觀點，不恰當的價值觀，你也不用立刻判斷或批判他，「如果你責罵他，就永遠不會知道他的想法」。我們對愈親近的人愈容易用批判的態度， 例如爸爸向女兒訴說近來工作壓力很大，女兒回應：「個個都壓力大㗎喇，淨係你大咩？」這種回應會窒礙對方表達和雙方溝通。另外，介入前要有心理準備，調節好自己的情緒，尤其對着家人容易有情緒，因為「你很着緊他」；另一方面，亦要理解一個心情不佳的人會有情緒，他有可能會批判或責罵你。

非批判態度 包容有同理心

黃廷儼提醒，溝通上要嘗試多運用同理心表達，對當事人真正的關心和尊重亦非常重要，對方感受到真摯的關心和尊重，才會建立信任，接受你的看法，從而鼓勵他尋求專業協助。

香港心理衛生會定期開辦精神健康急救基礎課程、精神健康急救（關懷青少年版）、（關懷長者版）課程，以及導師培訓（詳情：bit.ly/3hVTrxN）。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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