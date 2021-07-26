醫言有理：「三高」暴飲暴食吸煙 冠心病突發

50歲陳太有三高，高血壓、高血脂及高血糖；經定時服藥，血壓、血脂及血糖皆控制在理想水平，決定馬上接受新冠病毒疫苗注射。

心肌梗塞可迅速奪命

60歲陳先生亦有三高，而且有吸煙習慣，亦有冠心病家族史，屬冠心病高危一族。醫生處方降血壓藥、降血脂藥及糖尿藥控制病情，同時建議馬上戒煙、小心飲食、多運動及控制體重。陳先生未有認真接受醫生的勸告，拒絕戒煙，暴飲暴食，亦沒有依時服藥，情况不禁令人擔心。有一天，陳先生突然心口劇痛，家人急急把他送往醫院，最終確診冠心病（coronary heart disease），引發心肌梗塞（acute myocardial infarction）；引致血壓低，心律不正，情况危殆。

心臟冠狀動脈（coronary artery）有3條主要血管，專責為心臟肌肉（myocardium）送血，提供足夠氧氣及養分。冠狀動脈血管被脂肪沉積物堵塞形成動脈粥樣硬化（atherosclerosis），導致冠心病；部分心肌血流量受影響，出現缺氧現象，引致心絞痛（angina），運動時或出現心口痛現象。如情况嚴重，心肌細胞壞死，即心肌梗塞，導致心臟衰竭或心律不正，可迅速奪命。

通波仔或搭橋 改善血流

治療冠心病方法包括藥物治療（medical therapy）及介入治療（interventional therapy）。選擇治療方案，須考慮患者年齡、冠心病嚴重程度、治療風險等因素。醫生一般建議先考慮藥物治療，可紓緩徵狀及改善心臟功能。如病情嚴重，則考慮介入治療，包括利用經皮冠狀動脈治療（percutaneous coronary intervention），在冠狀動脈的收窄點放置支架（coronary stenting），或施冠狀動脈搭橋手術（coronary artery bypass grafting）。

支架置入術使用特別設計的柔性塑料導管，其末端帶有小氣球，可擴張心臟動脈狹窄部位，俗稱「通波仔」；又同時將金屬支架放置在受阻塞部位，有助維持冠狀動脈血流暢順。冠狀動脈搭橋手術則利用另一條動脈或靜脈製造替代通道，使血液可以順利流往心臟，搭橋用的動脈或靜脈一般取自腿部或胸壁。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

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