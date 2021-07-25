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2021年7月25日星期日
星期日生活
星期日現場：兩地書
沮喪的人類看過來
奧運的平實與浪漫
周日話題：鄭州雨災的啟示
周日話題：兩條腿走路有罪，請先忍耐一下
周日話題：7．21兩周年 反思異見中的異見
開門讀書：入骨入血的意識形態
周日話題：記者創業潮 自媒體延續上班的快樂
港聞類獨立記者資源如何分配？
七情上面：人生沒有如果 寫給留港與離港的父母
十二因緣：中產夫妻
在大學教植物學：美「荔」的色彩
同場加映：《洛基》如果命運（不）能選擇
同場加映：移民潮湧 再看《浮生》
家明雜感：三看《東京世運會》
影片簡評
咩世界：第202期 ／黑羊*
漫畫連載：That City那城 Vol. 56
星期日文學‧黃宏發：查典烹字成日常，也無風雨也無晴
{水果啤達人}盧梏達 港產水果釀啤酒 為本地農作升呢
料理分子：了解食材 吃得安全 「全知」迷你漢堡
綠色生活：自製苔蘚森林 微觀奇妙生命力
ways of seeing：電影繞個圈 迎放映新常態
街知巷聞：木訥都市巨人 變電站開拓科幻想像
流水舍【故事十一】：理性與衝動之間 中產和理非 吸收 演化
家明雜感：三看《東京世運會》
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【明報專訊】東京奧運會總算正式開始了。受疫情影響延期一年，今天開幕仍具一定風險。現代奧運會有史以來，第一次在沒有現場觀眾的吶喊助威下舉行。運動員的表現，會不會因此大打折扣？
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