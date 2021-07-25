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家明雜感：三看《東京世運會》

【明報專訊】東京奧運會總算正式開始了。受疫情影響延期一年，今天開幕仍具一定風險。現代奧運會有史以來，第一次在沒有現場觀眾的吶喊助威下舉行。運動員的表現，會不會因此大打折扣？

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