專家之言：醫生：海水致眼乾 淡水致水腫

眼科專科醫生羅智峯表示，無論是海灘還是泳池，水中的確有不少刺激眼睛的物質，如漂浮物、氯氣等。再者，眼睛長時間接觸鹹水或淡水也會有影響，例如海水鹽分高，眼睛中的水分會因為滲透作用被「扯出」，長時間接觸海水會導致眼睛「脫水」而眼乾；淡水則相反，水分會進入眼睛，引致眼睛水腫。兩者都會引致眼睛不適或短暫視線模糊，但只要休息一段時間，一般都會自行恢復。他認為如果只是一般嬉水，或短暫游泳約10至15分鐘的話，不戴泳鏡也可以，不必過於擔心緊張。但如果長時間游泳，或有恆常游泳習慣的泳客，還是建議佩戴泳鏡，保護眼睛之餘，也不必擔心眼睛乾澀，更自在舒適。

教練：不縛帶也不跌最fit

卓毅游泳會教練高敬希分享，選擇泳鏡，他比較喜歡顏色鮮豔，或有特別拼色設計的款式，舒適度和貼合度也是他特別關注的要點。

大品牌較有保證

問到游泳初哥第一次買泳鏡要注意什麼，他就教路：「最好是到實體店購買並試戴，先不要理頭帶，把鏡框貼合眼睛位置看看，一副合適的泳鏡應該能自然貼合，放手也不會掉下來。其次就是不要買過於便宜、不熟悉的品牌。泳鏡始終是用來保護眼睛，不小心買到劣質或不防紫外線的泳鏡，那就得不償失。建議選購大品牌產品，它們一般都經過嚴謹的品質監控，比較有保障。」