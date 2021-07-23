歌手樂隊做監製 與上班族攜手錄歌

林奕匡 孫曉賢 ToNICK助陣

由太古坊主辦的「PROJECT AFTER 6︰我們的音樂協作」項目，請來歌手林奕匡、孫曉賢（香港歌唱組合Robynn & Kendy成員）和樂隊ToNICK，分別為3個年輕音樂單位，包括拾荒客（Ragpickers）、Elphie K及夢遊人（The Sleepwalkers）擔任歌曲監製。3個單位都有太古坊員工在其中，主辦方透過與音樂庫MOOV合作，連結專業音樂人與上班族，交流音樂創作。3首歌曲在錄音室製作，歌曲質素的確更高，錄音製作專業，在編曲上運用更多樂器及和弦創作。

拾荒客共有6個成員，要夾到時間齊人練團更為困難。主音之一Michael是太古坊租戶員工，他表示平日每星期只有1、2天放工夾band，每次2至3小時，還多數在星期二，第二天繼續上班。歌曲《地球防衛軍》的風格與日本搖滾（J-Rock）相似，內容關於面對外來的期望和壓力，以電腦遊戲中怪獸入侵地球比喻，Michael說唱出以下歌詞︰

噩夢中見盡人生百態／自私自利嘅走得最快／但被選中嘅小孩／從未打算未戰就言敗。

Michael說很高興能與林奕匡的團隊在GIG Studio錄音，在他身上學到甚多。例如說唱和唱歌部分，學習唱歌咬字，有些問題是專業音樂人始能聽到，最後錄製主音部分花了近兩小時，樂手亦跟團隊學習到編曲和錄音的母帶後期製作（mastering）等。

唱作歌手Elphie K本身是一名律師，她的歌曲Someday We'll Be Okay，靈感來自疫情和澳洲山火，談人與地球的關係，從而反思人際關係。歌曲中加入了美國詩人Robert Frost的詩A Minor Bird，念詩與歌曲融為一體，是Elphie K最喜歡的部分︰

The bird was not to blame for his key／And of course there must be something wrong／In wanting to silence any song.

在編曲上，孫曉賢協助Elphie K用上更多樂器與和弦，歌曲層次更豐富；唱法上，Elphie K說自己本來比較簡樸，但在孫曉賢指導下不同段落的對比更大。本來她多在睡房中創作，放工後的晚上花數小時寫歌，這次她能接觸新的編曲創作方法，學到如何和專業音樂人交流。

見識專業錄音 大開眼界

至於3人組合夢遊人，他們的歌《小徑》寫於6年前，從事金融行業的貝斯手Bonnie表示創作此歌時仍是學生，總往外面跑，回家又常發家人脾氣，寫此歌是反思自己較少花時間陪伴他們，希望聽眾都能多關心家人，如歌詞中寫到：

共您只有十秒祝好的耐性／成年後不吭一聲／亦不堪安靜／不過誰傾聽。

Bonnie說因為工作關係，每周可能只有一次機會夾band，也需要時間各自創作。而監製樂隊ToNICK教會他們分析一首歌曲，本來平鋪直敘的demo，在新編曲中高潮跌宕，加入的結他solo扣人心弦。Bonnie也學到彈奏技巧，見識到專業的錄音如何顧及各種音樂元素，樂手只需專心完成彈奏，大開眼界。

讓員工發揮自己的機會

業餘音樂人或者正如Michael所言，不再是十八廿二，不再視音樂為夢想；但各種專業製作、表演的機會，能讓創作者擁有自己作品，商業公司履行其社會責任時，是否也可以給予員工更多發揮自己的機會呢？PROJECT AFTER 6同時邀請了其他歌手和以上3個音樂單位到辦公室表演，未來亦將會有音樂劇等表演。

■PROJECT AFTER 6︰我們的音樂協作

歌曲網站︰bit.ly/3ikLkcQ

文：胡筱雯

編輯：王素怡