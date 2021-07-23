藝文青：成瀨巳喜男電影中的文學身影

回顧成瀨巳喜男的電影作品，文學改編是其大宗，在上世紀四五十年代的日本可謂膾炙人口。成瀨曾先後改編川端康成的《舞姬》、《山之音》，三宅由岐子的《春愁記》，井伏鱒二的《售票員秀子》，北村小松的《沒有盡頭的街》等；至於《浮雲》也不例外，改編自林芙美子的同名長篇小說，講述一對二戰時在日佔越南相識的男女，戰後回到日本苦戀糾纏的悲情故事。

林芙美子作品 易引起共鳴

雖然成瀨與上述幾位作家均為同代人，但他對於林芙美子的作品似乎特別鍾愛：「林芙美子的作品總是將人性淋漓盡致地表現出來。而她的筆觸質樸，即使艱澀的主題也變得容易理解與引起共鳴。對我來說，她就像個親近的朋友般存在。川端康成的作品無論怎麼努力嘗試，總有無法化為電影的片段；林芙美子不同，她的作品電影感十足。」除了《浮雲》（1955），尚有《飯》（1951）、《稻妻》（1952）、《妻子》（1953）、《晚菊》（1954）、《放浪記》（1962），均取材自林芙美子的小說文本。

對於香港讀者來說，礙於本地譯介不算充分，或對林芙美子的作品稍覺陌生。事實上，林芙美子是上世紀日本女性文學代表作家，其創作歷程大致可分為兩期，以二戰為分水嶺，早期和晚期分別以《放浪記》和《浮雲》為代表。其中《放浪記》是日本「私小說」的名篇，全書以「日記體」敘事，深挖「自我」的深層結構，呈現出種種難以言說的隱私和情感。日本學者小田切秀雄認為，林芙美子不僅沿承了日本的「女流日記」傳統（如平安時代藤原道綱母的《蜻蛉日記》和菅原孝標女的《更級日記》），在內容和體式上亦有所轉化，是日本近現代文學史上不可多得的佳構。

至於《浮雲》則屬於長篇小說體，採用第三人稱敘事，視角自然與《放浪記》大異其趣，不過中國學者魏大海亦指出，雖然《浮雲》的主人公雪子與林芙美子的生平未見重合，但雪子多舛的命途遭際與複雜的情感經歷，儼然就是林芙美子的個人投射。值得注意的是，成瀨巳喜男《放浪記》和《浮雲》的電影改編，女主角正好由高峰秀子飾演，或可側見成瀨對於林芙美子作品的詮釋和解讀。無論成瀨是否特意為之，從《放浪記》與《浮雲》的互文性切入，再比對原著的敘事角度與電影改編的異同，相信也是有趣的分析途徑。

文：譚臣