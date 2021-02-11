30號九巴 荔枝角至荃灣尋寶 遊工廈DIY金工、皮鞋

【1】長沙灣巴士總站

時裝陣地隱藏手工結他寶庫

九巴30號線總站設在長沙灣巴士總站，鄰近港鐵荔枝角站，位處荔枝角工廈商業區。總站對面的香港工業中心（香工），是著名時裝批發市場之一，雲集多家時裝批發店和嬰兒用品店，一向是shopping熱門地。深入其中也能發現隱世小店，例如隱身於C座的結他士多，是一間全手工木結他工作室。佔地1500平方呎的結他士多，提供結他諮詢、安裝pickup（拾音器）、教學等服務，亦有零售高質手工木結他，如當代著名製琴師Bill Collings出品的Collings結他。

附近的工廈是美食集中地，福至工業大廈的「燉」主打燉湯和蒸飯；億利工業中心則有多間特色西餐廳，如西餐私房菜FAB Kitchen、歐陸cafe INN - I'm Not Nothing等。逛完一圈，我們從巴士總站出發，前往葵興站。

【2】葵興站

親手焊「富士山」銀戒 皮鞋染出專屬色彩

離開荔枝角工廈區，巴士轉上荔景山，正好可享受遊車河的慢活感覺，約半小時後來到葵興站，附近工廈有2間特色工作坊。其中一間是位於豪華工業大廈的慢生活館，主理人之一Stanley不時舉辦金工首飾工作坊，推出衝浪、富士山系列等手工銀飾。坊間的DIY金工首飾工作坊主要由導師燒焊，學員少有機會接觸，Stanley卻認為「沒燒焊過怎能算做金工」，即使是體驗班，他也會教學員如何燒焊金屬，製作手鐲、戒指。

DIY皮革工作坊Artisan.m.workshop則位於豪華工廈對面的貴盛工業大廈，主力開辦皮鞋和高階手袋製作課程。主理人Mr.M為鞋匠第2代，17歲起從事手袋行業逾20年，精通歐洲款式手袋和皮鞋製作。10年前建立工作坊，憑其豐富經驗教人製作高質皮革用品。課程教導染製鞋皮，做出屬於自己顏色的皮鞋，比坊間皮鞋工作坊更全面。另一特色是課程不分難度等級，Mr.M表示大部分的皮鞋手袋他都會做，參加者只要告知想做的款式即可上課。製作皮鞋一般花約20小時，視乎材料，價錢$2000起，製作手袋需花較長時間，價錢$4000至$6000不等。

做完手作，由工廈回葵興站中間途經Life@KCC商場，場內的瓜破菓子店除了日式甜品出名，注入可愛卡通拉花的抹茶latte亦受歡迎。

【3】悅來酒店站

抵玩碌lane 「入黑」歎竹炭馬卡龍

回到葵興站搭5站到悅來酒店站，可到荃灣迪高保齡球館「碌lane」。前身為1980年代開業的四海保齡球場，1998年由迪高接手，並積極舉行比賽和訓練班，推廣保齡球運動。球館現存32條保齡球道，為全港球道第2多，近年新增飛鏢機。球館收費相宜，任打一條球道每小時收費$100起，可最多4人共用，甚受歡迎，平日下午和周六日經常爆場。晚上常舉辦比賽，早上至中午較多球友、學生和長者客，雖是球館較不繁忙的時段，仍佔八成球道，建議大家「碌lane」趁早。

打完保齡球，飢腸轆轆，可一試保齡球場附近有間注入藝術展覽元素的cafe——Sammi #000000，最大特色是整間店以黑色為主調，#000000正是黑色代碼編號，店內有黑色的裝潢、家具，還有黑色竹炭latte、6款口味的竹炭馬卡龍、竹炭芝士雞肉三文治（圖，$35）等，整體味道不錯，尤其是馬卡龍夠鬆脆，不死甜，值得一試。

【4】美環街站

「玩具偵探」助尋兒時寶物

回悅來酒店站搭5站到美環街站，附近最為人熟悉的是舊紡織廠活化成藝術文青空間的The Mills（南豐紗廠）。離The Mills約5分鐘步程的荃運工業中心，有一間約100平方呎的舊物收藏店Vintage Campus。此店去年8月初開業，最初擺放店主Alan珍藏30多年的Beatles收藏品、黑膠，還有舊報紙、雜誌、相片、打字機等，不過更多的是玩具，較為珍貴的是1960至70年代香港製造的塑膠玩具，以及80年代美國卡通玩具如G.I. Joe及He-Man人偶。除了到店內尋寶，亦有客人找Alan幫手尋找失落的兒時玩具，他就像偵探般，根據客人對舊玩具的描述「尋找失物」。他近期印象較深刻的，是有客人想尋找一款小時候玩過的Walking Camel塑膠玩具。客人沒有相片，Alan靠小量關鍵詞找到這隻駱駝，原來它屬於一批1960年代香港製造的Walking Animal塑膠玩具。客人相隔多年後找回兒時回憶，非常高興。Alan也留起一隻同系列的Walking Rhino給自己，回味為客人尋回童年回憶的喜悅。逛完Vintage Campus，勾起不少童年快樂的回憶，帶着這份餘韻結束旅程。

■知多啲

客量低 加入單層巴

九巴30號線往來長沙灣（荔枝角）與荃灣荃威花園之間，途經美孚、荔景山、祖堯及麗瑤邨、葵芳、荃灣（沙嘴道）等地區，由於路線迂迴，和30X等多條路線重疊，加上班次疏落，客量偏低，經常有位坐。運輸署於2015/16年度巴士路線計劃中，曾因應客量偏低而建議全線以單層巴士行駛，九巴最終部分班次改用單層巴士行駛。

■INFO

˙結他士多

地址：荔枝角青山道489至491號香港工業中心C座8樓C2室

查詢：9130 9080

˙慢生活館

地址：葵涌葵昌路26號豪華工業大廈4樓D1室

查詢：fb@hereeeeee（工作坊須預約）

˙Artisan.m.workshop

地址：葵涌大連排道36至40號貴盛工業大廈1期13樓1309室

查詢：6626 1087（工作坊須預約）

˙瓜破菓子店

地址：葵涌葵昌路72至76號 Life@KCC 409號舖

查詢：2135 6705

˙荃灣迪高保齡球館

地址：荃灣青山公路15至23號荃灣花園1樓

網址：bit.ly/36ssL17

˙Sammi #000000

地址：荃灣街市街115號蘊崇大廈地舖C&E

查詢：fb@sammicoffee

˙Vintage Campus

地址：荃灣沙嘴道45至53號 荃運工業中心一期5樓F-1室

查詢：6593 0372（須預約）

■30號線

班次：20至30分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

車費：全程$6.8

車程：全程約66分鐘

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

圖：賴俊傑、黃志東

編輯：林曉慧

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