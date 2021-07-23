邊度玩：牆區3級跳 挑戰極限忍者

地址：沙田大涌橋路52號 富豪花園2期商場2樓

收費：所有區域全日票$228（周末及公眾假期$268），租用器材每款$30

查詢：3708 9075

■攀爬遊戲區 鬥快攻頂

Verm City位於鰂魚涌，面積逾1.8萬平方呎，同樣擁有足4.5米高牆的抱石場地。店家也安排了不少路線，並標示其難度，讓不同玩家都找到適合自己的程度來練習與挑戰。除了抱石區，場內也有較高的運動攀登牆和一系列攀登訓練設施，包括英國訓練器材品牌Moonboard的一幅向內傾斜40度的攀石牆，每顆把手都有相應燈泡，玩家可連結手機App來控制燈泡開關，與世界各地的Moonboard用家一起設計路線。Clip N' Climb則是從新西蘭引進的攀爬遊戲區，共有19項攀爬設施，約高5.5至6米，各有獨特設計，例如透明牆、火焰、圓球主題等。其中有兩條一樣的賽道，並設下計時按鈕，可跟伙伴鬥快登頂。

地址：鰂魚涌柯達大廈一期4樓

收費：Clip N' Climb區域每時段$250（90分鐘）；攀石牆區全日通行證$250（租用攀石鞋另加$40）

查詢：2560 8128

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