奧運玩樂企画（2）運動攀登 「蜘蛛俠」飛牆走壁 鬥智鬥力

比賽的可觀之處，也在於選手面對同一堵牆壁時的應變技巧，力量型、技巧型、食腦型、冒險型運動員各師各法，是一場現代蜘蛛俠鬥智鬥力的反地心吸力競賽。不論親自落場抑或觀看比賽，運動攀登都樂趣無窮。

攀登或攀石活動由來已久，根據《國家地理》網站，考古學家在美洲西南方發現不少在懸崖上的洞穴，並有人類居住過的痕迹，推論出人類「攀登」活動的起源，是為了安全與生活。

首位登上七大洲最高峰的香港人，同時也是運動攀登教練的鍾建民則認為，攀登或攀石也可能源於人們登高、行山時遇到峭壁或不能只用腳行走的路段時，便手腳並用，跨過障礙。他表示，這種活動在19世紀末慢慢演變成競技，並由天然環境轉移到人工場地，慢慢再設計出今天帶不同把手（hold）、高度和斜度的人工攀石場。

香港運動攀登集訓隊總教練李信威表示，這次奧運把3種常見的運動攀登比賽「合體」，包括速度、抱石及領攀，每名參賽者必須完成這3項比賽，爭奪全能賽金牌。

速度（speed climbing）

參賽者佩戴安全裝置「自動防護器」，鬥快攀上15米高、向內傾斜5度的人工攀石牆。女選手平均約需7至8秒完成，男選手則平均5至6秒便能登頂。

抱石（bouldering）

場地高度約4.5米，參賽者不使用任何安全帶或安全繩，主要靠地下軟墊保護。參賽者事前有2分鐘觀察賽道，攀爬時間4分鐘，原則上攀完愈多路線（top）及得到紅利點（zone）的次數愈多，排名就愈高。

領攀（lead climbing）

比賽在至少長15米的路線上舉行，限時6分鐘，並只有一次攀爬機會（限時內未攀爬到頂或掉落即結束比賽），選手賽前有6分鐘觀察賽道。除了向上爬，途中亦要依序掛入快扣，增加保護點，難度為三者中最高。牆壁上有不同計分點，限時內攀至最高點者取勝。

臂力以外 講求柔軟平衡協調

不少人都會覺得攀登是靠臂力為主的運動，李信威則表示，除了臂力，運動攀登更講求柔軟度、平衡和身體協調。要細分的話，速度攀登考驗爆發力；抱石更多是講求技巧、身體靈活和柔軟度；領攀路線困難並長達15米，十分考驗肌肉耐力。此外，運動攀登也考驗選手的解難能力。選手在觀線及攀爬中途不斷思考攀爬方式，例如，遇上兩顆把手距離較遠時，求穩的選手可能會盡量伸展身體來抓把手；力量型選手則可能往目標「跳躍」，迅速抓實目標。這些策略的不同，也為比賽添加不少觀賞趣味。

抱石易入門 受傷風險卻高

近幾年，香港開設愈來愈多室內攀石場地，大多主打抱石，牆身一般高約4米，地上鋪厚墊作緩衝保護。玩家亦毋須太多裝備，只需一雙攀石鞋便能「上牆」，入門成本不高。然而，香港攀爬樂園創辦人兼運動攀登教練朱嘉偉提醒，抱石雖然是3種攀登項目中最容易接觸和入門，但受傷風險也是三者之最。雖說攀登的是矮牆，但爬上頂點時，腳部距離地面也有一至兩米，沒若有做好正確的墮下姿勢（fall），很容易會扭傷腳踝、脫骱等。

任何運動都有風險，朱嘉偉提醒抱石初哥應「未學爬，先學跌」，要知道往下掉時該如何保護自己，減低受傷機率。他補充，不少場地也有基本攀登及自我保護技巧課程，由專業教練傳授，強烈建議新手報讀。鍾建民也表示，一般抱石場地會提供安全介紹影片，無論新手或稍有經驗的玩家，每次都應認真觀看並遵循指引。

至於速度攀登及領攀，李信威表示新手相對難接觸，前者在香港目前並沒有供公開使用的速度攀登計時系統及自動保護裝置等專業設備；後者需要有基本的攀登能力與防護技巧。新手如想嘗試挑戰高牆，一般會使用頂繩系統（top rope system），並需要防護者控制繩索來保護攀爬者，某些場所則設有自動防護器，一人也可安全攀登。

■奧運運動攀登小資訊

金牌：2面

項目：男子全能賽、女子全能賽

日期：8月3至6日

場地：青海城市運動公園

賽制：20名選手均要出戰3個單項：速度、抱石和領攀。最終排名是依據選手在每個單項取得的名次，相乘得出的分數來排序，分數愈低，最終排名愈高

文：唐可怡

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Feature]