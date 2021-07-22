beauty：鬼才建築師Frank Gehry出手 香水瓶上激起風浪

不少人或認為LV的香水設計，必定會採用標誌式的monogram圖案，事實卻剛剛相反，品牌於2016年發表近代首個香水系列Les Parfums Louis Vuitton時，就邀請工業設計大師Marc Newson操刀設計香水瓶，帶來極簡約與富現代感的設計，刻意走藝術路線。如今找來美國建築師Frank Gehry合作，藝術感更為呼之欲出。

多次合作創標誌建築物

談及Frank Gehry與Louis Vuitton的合作，可追溯至2006年。當時LVMH集團董事長Bernard Arnault萌生興建博物館的念頭，委任了Frank Gehry擔任建築物的設計師，選址巴黎市郊Bois de Boulogne北面的Jardin d' Acclimatation公園興建路易威登基金會大樓，作為推動法國本土當代藝術及全球藝術創意的新地標。擅長運用扭曲線條塑造建築外觀的Frank Gehry，把大樓的玻璃外牆變為多角平面摺疊結構，看起來如將紙張弄縐的立體造型衍生出來，三尖八角外形突破傳統審美法則。隨後，Louis Vuitton亦再度找來Frank Gehry合作，讓他與著名建築師Peter Marino合力設計首爾旗艦店Maison Seoul。建築物同樣用上曲面玻璃造型，外觀明顯呼應巴黎的路易威登藝術基金會大樓，當中更用上波浪狀的百葉窗玻璃點綴，呈現有如飛鳥般的意象，流暢地將屋頂的線條延伸至穹蒼，外觀跟Frank Gehry過往的簽名式造型作品相似，帶有一份追求自由的飄逸感。

以「揚帆出海」為靈感

繼參與建築項目後，這次是Frank Gehry首個接受的香水瓶設計任務，因此他決意將畢生的建築智慧運用其中，「我想從雕刻的角度構思這個項目，為香水注入不一樣的元素。它並非加工過的幾何形態，而是一種動感，一種視覺的動感，並加入稍縱即逝的特質」。擅長運用唯美曲線的他，選擇以「揚帆出海」為靈感，並以Marc Newson設計的香水瓶為藍本，改動和放大瓶身的線條，將當中的直線變成橢圓和起伏的曲線，直至形成一道弧線，猶如劃破空間的透明船帆。香水瓶具動感的形態，看起來不受任何束縛，同時表達出Frank Gehry對航海的熱愛：「無論揚帆出海或前往任何地方，船長與風和由風形成的視覺畫面，也有十分密切的關係。船帆隨風飄盪，而你則嘗試保持船隻穩定，這是一種動感的概念，卻與賽車完全不同。」

鋁片瓶蓋 動感喚起驚歎

Frank Gehry以揚帆出海的心態演繹香水瓶設計，而那極具特色的立體瓶蓋，更令航海旅程變得具體。他將鋁片像布料或紙張般弄縐，化身成瓶蓋，看起來如湧浪般的捲起浪花，展現出如風一樣的純粹動感。談到這次的創作時，他表示：「如何使它變得吸引奪目，展現品牌精髓和當中的內涵？我們以此為起點，審視各種形態。我們想創造出能喚起情感的設計，把感覺活現眼前，務求讓人看到和嗅到它時，會不禁驚歎。」

■獨特香調系列

Les Extraits Collection香調系列以「風」為靈感，調香師Jacques Cavallier Belletrud聯想起法國香水之都格拉斯空氣中隨風飄揚的香味，他解構香水，摒棄了一般常見的香水前調、中調和基調結構，透過運用一種融合的香氛提取物，務求展現每個香調族群的本質，創作出5款獨特持久的香水。

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣塲店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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