同場加映：韓牌5G機 $2000有找

【明報專訊】對於追求實用的手機用家，近日有新選擇。Samsung剛推出售價$1998的5G手機Galaxy A22，甫發布即搶去不少注意力。Galaxy A22採用Dimensity 700八核心處理器，支援香港主要5G網絡，效能與Snapdragon 730八核心處理器相若。主攝鏡頭有3枚，包括4800萬像素廣角、500萬像素超廣角及200萬像素深度傳感鏡頭，入門機來說已相當不俗；配合6.6吋FHD+ Infinity-V屏幕及5000mAh電量，規格全面實用。