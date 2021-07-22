中階機帶5軸防震微雲台 點影都穩陣

【明報專訊】近年急速冒起的vivo，與ZEISS合作推出5G手機vivo X60 Pro。它採用高質素的ZEISS Vario-Tessar鏡頭組之餘，還預載ZEISS經典的Biotar鏡頭濾鏡，可拍攝出夢幻的景深效果。X60 Pro另一賣點是防震拍攝，4800萬像素的主鏡頭加入第二代微雲台技術，帶來更穩定的防震效果，即使在低光環境手持拍攝都能取得清晰的影像；拍片則加入VIS 5軸防震技術，使影片畫面更平穩。