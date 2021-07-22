「真」光學變焦 一鏡兩段 手機遠攝更精彩

上手輕巧 遠攝對焦快而準

手機拍攝發展雖然一日千里，但受物理空間所限，始終難以採用像相機鏡頭般的光學變焦。現時坊間各式手機所謂的「光學變焦」，其實是以多枚定焦鏡組合來覆蓋不同焦距。有些旗艦型號為滿足遠攝需求，搭配2支長焦鏡頭，卻令相機模組體積變大，甚至影響手機的重量平衡。

Sony新推出的5G旗艦手機Xperia 1 III，則首配Dual-PD影像感測器及「一鏡兩段」鏡頭，機背的遠攝鏡頭同時擁有等效70mm（約3倍變焦）及105mm（約4.4倍變焦）兩個焦段，是真正的光學變焦。從記者實拍看到（見「e測試報告」），Xperia 1 III的遠攝畫質甚佳，而且手機重量僅186g，比很多同級對手都要輕巧。透過自家的Dual-PDAF對焦系統，遠攝鏡頭不但可以迅速地在兩個焦距間切換，還可以即時調整焦點，快速準確地捕捉精彩一刻。

追焦「黑科技」 主體暫離畫面不追甩

Sony的Alpha系列無反相機素有「黑科技」美譽，品牌今次亦將很多黑科技下放至Xperia 1 III上。首先是專門針對Xperia手機校準的ZEISS optics技術，配合ZEISS的T*鏡頭鍍膜，減少光線折射，提升光源處理的能力。另一焦點功能是Real-time Tracking（實時追蹤），藉獨家的AI演算法及3D iToF感應器量度距離，對焦時能夠追蹤着主體，快而準之餘，即使拍攝主體曾短暫離開畫面範圍亦不會「追甩」，是拍攝小孩和寵物的利器；當然實時人眼自動對焦功能仍然保留，拍攝人像就更方便。最後Xperia 1 III能夠每秒自動對焦及測光60次，並且可每秒儲存20個畫面，支援20fps自動對焦連拍，足以媲美運動攝影相機。而透過BIONZ X處理器，Xperia 1 III即使在低光下仍能使用高速動態模式拍攝。

旗艦級熒幕 打機無得輸

拍攝功能雖是Xperia 1 III一大賣點，但它其他規格都屬旗艦級。熒幕沿用Xperia 1系列的21：9比例、4K解析度6.5吋OLED，可用BT.2020色域、10-bit色深顯示色彩，令畫面更忠於現實。玩手遊時，21：9熒幕不但帶來廣闊的視角，120Hz的熒幕刷新率亦可清晰顯示快速移動的物件，配合240Hz觸控採樣率帶來的精確操作，打機更得心應手。至於揚聲器也可運用虛擬器技術，模擬出360度音效。

Xperia 1 III採用Qualcomm Snapdragon 888八核心處理器、12GB RAM，運算效能極出色。記者以安兔兔跑分軟件測試，分數達798,668，與同級旗艦不相上下（例如小米11 Ultra約為797,379）。內置的電池有4500mAh，續航力不俗。而針對打機時電池過熱的問題，手機備有H.S電源控制，可直接將電源輸入手機內部，繞過電池來供電。

● Sony Xperia 1 III規格

系統：Android 11

熒幕：6.5吋3840×1644解像度OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 888八核心（2.84GHz）

內存／儲存空間：12GB／256或512GB

外置儲存：microSDXC（最高1TB）

主鏡頭：1200萬像素廣角f/1.7、1200萬像素超廣角f/2.2、1200萬像素雙焦距鏡頭f/2.3（70mm）和f/2.8（105mm）、3D iToF感應器

前置鏡頭：800萬像素f/2.0

Sim：雙nanoSim

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4500mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應、4K拍片、實時追蹤對焦、眼球對焦、360 Spatial Sound

體積／重量：165×71×8.2mm／186g

售價：$9299（256GB）、$9999（512GB）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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