News：回收塑膠化身藝術品

塑膠無處不在 廢物並非垃圾

45件展品呼應慶祝恒基植根香港45年，每件展品也有其故事。精選展品包括Patricia Urquiola設計的《浪費時間沙發牀》，外形讓人想起運動鞋，完全由回收材料製成，沙發牀的底座就像鞋墊，主體、靠背和底座的加強組件採用藍色和淺灰色布料重新裝飾。Alessandro Ciffo設計的Ciotola Big Azzurra的外表看起來像水晶，但其實是由不起眼的矽膠材料製作。Precious Plastic設計資源共用的回收機器、產品和在線的協作工具，以便任何人均可成為替代塑料回收生態系統的一分子，其展出的「牆壁」正是其中一例，每塊磚頭也由回收膠料製成，可自行拼湊成不同形狀的牆身。展期由即日至7月28日。

整理：張曉冬