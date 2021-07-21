Watch News：歐國盃球隊比併名表 葡萄牙奪冠

C朗珍藏腕表 值逾4800萬港元

以鐘表排名，原來冠軍寶座既不是意大利也不是英格蘭，葡萄牙才是鐘表界實至名歸的冠軍，球員收藏的名貴鐘表價值至少高達540萬英鎊（約5777萬港元）。單單C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的個人收藏就包括Franck Muller Cintrée Tourbillon（估值超過100萬英鎊，約1069萬港元）以及一系列鑽石Breguet雙陀飛輪（估值超過56萬英鎊，約599萬港元）。另外值得一提的是中場防守威廉‧卡維奴（William Carvalho） 亦擁有至少兩枚Audemars Piguet Royal Oak和Richard Mille RM010，總值股價超過12萬英鎊（約128萬港元）。

排第2的是法國，收藏價值亦高達180萬英鎊（約1925萬港元）。保羅‧普巴（Paul Pogba）和奧士文尼‧迪比利（Ousmane Dembélé）兩名隊員就擁有罕有的Patek Philippe收藏腕表。迪比利擁有Nautilus 40周年紀念特別版的5976白金計時腕表，普巴亦曾被拍到度身設計的鑽石「Iced out」白金5719 Nautilus腕表，各大約估值70萬英鎊（約748萬港元）。英格蘭以大概140萬英鎊（約1497萬港元）緊隨法國名列第3。全隊隊員共收藏17隻Rolex，可見全員均為品牌的忠實粉絲。隊中的哈利‧簡尼（Harry Kane）擁有共值26.5萬英鎊（283萬港元）的Patek Philippe 5164R Aquanaut Travel Time和5980R Nautilus計時表。

不少足球員也是名貴腕表收藏家，雖然Watchfinder這個名單未有包括球員私藏，但也能為我們簡單概括球員的個人品味和風格。C朗拿度個人的私人珍藏就超過450萬英鎊（約4814萬港元），但如以數量計算，Rolex或者才是這個鐘表界歐冠盃的大贏家，名單上的頭10隊國家隊均平均擁有10枚勞力士。

整理：張曉冬