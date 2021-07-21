東京奧運指定計時 精準捕捉衝線一刻

奧運會舉行時間雖然不似預期，但Omega一直在現場精準記錄每一刻。品牌擁有近90年的大會指定計時經驗，東京2020年奧運會是其第29次擔任大會指定計時。本屆奧運設有33個比賽項目合共339場賽事，包括最新增設的空手道、攀石運動、滑浪、棒球/壘球和滑板項目，是品牌記錄奧運會的比賽數目最多的一屆。

自1932年開始擔任大會指定計時，品牌數十年來一直改良、研發體育計時技術。比賽中將用到大量人力物力，Omega提供400噸重的計時器材，由530名計時員及現場專業人員、900名經過訓練的義工、350個不同項目的計分板、85個公眾計分板，加上長200公里的電纜及光纖，務求為每場賽事準確計時。

第29次擔任大會指定計時

1932年的洛杉磯奧運是奧運會史上首次指定一間鐘表公司擔任指定計時。當年品牌派遣一名鐘表技師隻身從瑞士比爾（Bienne）攜同30枚高準確度的計時表遠赴洛杉磯，計時表的準確度為十分之一秒。1948年倫敦夏季奧運會則標誌着體育計時技術從以前的目測進入電子紀元新時代，品牌首創的終點攝影機（Photofinish Camera）可精準確定各選手衝過終點的位置，還有全球首創的光電池計時器（Photoelectric Cell），當第一位選手衝過終點線時計時會立刻被制停。1952年，品牌引入石英驅動的歐米茄時間紀錄儀（OMEGA Time Recorder），這款電子計時器連接高速打印裝置，可即時打印比賽的計時結果，準確度至百分之一秒。

跟游泳項目有關的發明，包括1956年世界首創的半自動游泳計時裝置（Swim Eight-O-Matic），當發令槍響起時，系統便會自動啟動，然後在終點以手提電動計時器制停。泳賽觸摸板（Swimming Touchpads）則在1968年在墨西哥城亮相，觸摸板高90厘米闊240厘米，三分之二範圍位於水中，即使極輕微的觸碰亦會啟動，因此泳手到達終點時，手指碰到池邊即可制停計時器。

1984年洛杉磯奧運中品牌推出首創的違規起步探測器（False start detection device），裝置可量度每個跑手蹬離起步器時的壓力，當跑手起步向前衝，他們足部產生的力度會觸發裝置的反應時間，即使是最輕微的違規起步也可發現。品牌在1992年暫別奧運會，到2006年再次擔任指定計時，而量子計時器（Quantum Timer）則在2012年登陸倫敦奧運會，準確度大幅提升，每100萬秒的最大偏差小至一秒。現時大家在奧運會經常看到電子起步槍（Electronic Starting Pistol）、田徑起跑器（Athletics Starting Blocks）、光感應攝影機（Scan 'O' Vision MYRIA）和光電池技術（Photocell Technology）等計時儀器。

新增攀石運動 選手牆頂制停計時

在新一屆奧運會，田徑項目選手的號碼布上裝有運動感應器，與賽道沿線的多個接收器互動，傳送即時位置、即時速度、加速、減速、距離等重要資料給Omega，當觀看100米賽事時，誰的起步最具爆發力，或者冠軍選手何時達到極速，一樣瞭如指掌。游泳項目的泳池、沙灘排球的場地周圍均裝有影像追蹤攝影機，追蹤每個選手的動作。體操項目方面，則引入先進的人體姿態探測系統（Pose Detection），準確記錄每個運動員的動作。而今屆新增的攀石運動為計時帶來新挑戰，其中的速度賽中，Omega會在牆的頂部設置計時器，選手到達牆頂時必須觸碰攀登觸摸板制停計時器。

推3款紀念版腕表

為慶祝新屆奧運，品牌推出3款紀念版腕表。Seamaster Aqua Terra東京2020年奧運會限量版腕表是第一款採用陶瓷表面設計的奧運會系列腕表，藍色表盤襯有經雷射蝕刻技術雕刻而成的東京2020年奧運會標誌，藍寶石水晶表背印上東京奧運會徽。Seamaster Planet Ocean東京2020年奧運會限量版腕表則用上白色陶瓷表圈的設計，設有Liquidmetal液態金屬潛水刻度。表圈上的數字「20」綴飾紅色液態陶瓷，向東京2020年奧運會致敬。Seamaster潛水300米東京2020年奧運會紀念版腕表則呼應跳水項目，專為海洋環境而設計，精鋼表殼配搭白色琺瑯潛水刻度的藍色陶瓷表圈，並用上Co-Axial Master Chronometer 8800機芯，榮獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，計時準確。

●查詢：2518 9898

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com