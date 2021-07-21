感受體壇盛事 變身運動狂熱分子 大玩復古

大家現在掛在口邊的運動look，真的是穿運動裝嗎？正確來說，應該形容為「穿得輕鬆一些」、「穿上講求舒適實用」的服飾吧。

自疫情爆發以來，不但帶起了work from home模式、居家健身風潮，亦令主張穿著舒適的「athleisure」成為了熱潮。從2021春夏、早秋系列以至來季秋冬，不難發現一眾時尚品牌紛紛推出運動風格的items，或將運動風格元素糅合到設計中，為日常打扮增添活力與正能量。

講求輕盈與質量 展現動感

提起輕鬆、舒適，時尚界均在努力鑽研炮製既輕盈又有質量的服飾，將之變為設計中的核心主題。以Prada的Linea Rossa系列為例子，就專門為好動者而設，並且透過輕巧簡約的美學來展現動感。當中服飾採用創新的技術面料製作，滌綸針織面料能修飾身形輪廓，配以高科技針織和尼龍流體層，具備纖薄、輕巧、防水及防撕裂的特點。

在外觀設計上，刻意用上半透明效果，來突顯運動期間的動感。2021春夏系列更以鮮明的白色為主調，加上品牌經典紅線點綴，一方面讓人聯想起運動場上的分界線，亦透過「生招牌」為服飾注入時尚吸引力。

Z世代追捧復古運動風

對於「假裝去運動」的人來說，除了講求舒適，設計風格還是關鍵的着眼點，當中尤以復古運動服飾愈來愈受歡迎。當中的主力推手，不得不提Gucci創意總監Alessandro Michele。自他入主後，不但成功令品牌推向前所未有的關注度，紅遍時尚界的他，更創造出具戲劇又復古的摩登美學，帶領着「新復古（Newtro）」潮流。

品牌持續推出的復古風格運動套裝，大玩1970、1980年代懷舊氣息，不論是經典的GG Marmont圖案，抑或光澤面料設計，都深受Z世代的追捧，亦成為Alessandro 筆下的經典招牌作之一，在品牌歷史上留下印記。

奢華款運動鞋 高格調配飾

穿起一身運動服示人，也要配搭一雙波鞋，才算型格瀟灑！在大部分設計師眼中，他們設計的運動鞋，都並非專為運動而設，而是為塑造造型，因而亦衍生出不少飾有裝飾的運動鞋，在款式面料上均以奢華度先行。

另一方面，運動配飾亦更趨向高格調，由Matthew M. Williams帶領的Givenchy，就推出了型格十足的鋼水瓶，他當然深明「假裝去運動」的人的想法：他們又怎會手拿一個膠樽去配搭造型？

●查詢：Givenchy 2763 5218 Gucci 2524 4492 Prada 2522 2989 Valentino 2234 7193 YOOX www.yoox.com/hk

文：劉詩言

模特兒：Milo D （Quest）

化妝及髮型：Chris Lam、Daniel Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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