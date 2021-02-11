教大GPS：柔軟如棉的心田

九旬婆婆樂上網課

又完成一學年的網上教學。今個學期，正向教育的網上班房來了一名92歲的老婆婆。阿婆每星期隨大學三年級的孫女一同上課，從來沒有缺席。最後一課阿婆說︰「唔捨得啊。」我問她不捨得什麼？她笑咪咪答︰「唔捨得你。」我面掛微笑，心暖。

放學時我問阿婆煮飯了沒有？阿婆回答說︰「放學就煮啦！」等了一刻，阿婆又說︰「請你吃飯呀！」我問她最拿手什麼？阿婆說︰「煮燶麵！常常唔記得熄爐，就煮燶麵啦 !」接着是哈哈大笑。

阿婆還幽默說︰「有一天，鄰家傳來燶味，家人立刻笑說這鄰居一定是阿婆的徒弟。」接着又是阿婆和大家哈哈哈大笑，空氣隨每個哈哈聲急促地呼出。

阿婆有始有終地完成正向教育課程。雖然她沒有交學費，也不會有畢業證書，但92歲的老人卻教導了我們智慧與慈悲的一課。感恩阿婆體現放輕，放下自我的謙卑，懷着柔軟如棉的初心與年輕人同行。

面向人生的挑戰、困難和失敗，就如阿婆的無記性、煮燶麵、被開玩笑，有些人會產生自我批判和指摘，於是無助、沮喪、痛苦、壓力隨之極速膨脹。

學習與困難共處

美國哈佛大學臨牀心理學家Christopher Germer和得州大學心理學家Kristin Neff自2009年共同開展「靜觀自我關懷課程」，我們可從以下3個元素去學習如何與困難平衡共處，以溫柔的心去照顧當下困苦中的自己。

（一）善待自己︰

人生路上遇到痛苦和困難是不能避免的事，理性上是知道的，但面對及處理談何容易。遇上不如意時，如果能夠停一停，覺察身心的狀態，細心聆聽這一刻，身體其實有什麼需要呢？以一份友善的關愛去連繫身心，輕按或抱抱需要關懷的的身體部分，懷抱當下受苦的自己。

（二）共通人性︰

人類的生、老、病、死隱喻着人不完美的真實。覺知和明白人生有不整全及脆弱是全人類（we）共通的本質，而不是個人（me）獨有的。這份明白就讓我們比較容易放下傷己傷人的批判心，換以溫柔體諒的同理心去善待自己。

（三）靜觀當下︰

透過靜觀安住身心於此時此刻，如其所是，去面向人生無常乃平常。以包容接納的心去覺察當下的思想和情緒，這份柔軟的容讓就是活出「自我關懷」的源頭活水。

放輕放軟一點地回應生命，與內在的自己連結，了解自己其實並不孤單，心窗自然打開，讓陽光活水溫潤生命。

文：郭懿德（香港教育大學特殊教育與輔導學系高級講師及正向教育課程統籌主任）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第355期]