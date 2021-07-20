家家有禮：狗狗逛藝術館看短片

【明報專訊】狗狗最喜歡去街街但又最怕熱，今個夏日終於有個可以歎冷氣的專屬好去處啦！全港首個屬於狗狗的當代藝術館「愛犬美術館」，邀得美國藝術家蜜雪兒．凱克（Michel Keck）舉行其亞洲首展，50隻不同品種的狗狗在Michel的創作下成為了原始抽象畫的主角，作品分佈於北角匯商場1至3期的多個專區內。