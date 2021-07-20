家家有禮：與Sanrio健將合影萌照

【明報專訊】夏天不是躲懶的藉口，快些與朋友一起做運動！一班活力男子組成員：Pompompurin（布甸狗）、Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Cinnamoroll（玉桂狗）、Kerokerokeroppi、Pochacco（PC狗）和Tuxedosam，已經到達銅鑼灣皇室堡超萌競技場，邀請大家一同玩盡花式滑板、踩單車、棒球等運動！活力男子組隊長布甸狗銅像心口掛滿獎牌，精神煥發地舉起金色獎盃，大家一同走上頒獎台上合照慶祝吧！