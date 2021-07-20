家家有禮：梳乎蛋做導遊 去郵局蓋印章

而最吸睛的場景一定要數15呎高「GUDETAMA主題郵局」，除了外形有趣可愛，裏面更可以讓大家用特製印章在明信片印下搞笑圖案，The Point會員憑指定積分便可換領GUDETAMA明信片，寫上滿滿祝福送給至愛親朋好友，定能為對方送上開心正能量！

◆ INFO

新都會廣場 「GUDETAMA 夏日梳乎『郵』」

日期︰即日至8月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰葵芳新都會廣場L3、L4露天廣場

查詢︰2429 6500

■送梳乎蛋購物袋及收納袋

新都會廣場送出梳乎蛋便攜束口購物袋及旅行收納袋（1套3件）予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額8個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於7月23日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「GUDETAMA 主題郵局」高幾多呎？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第355期]