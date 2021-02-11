唱跳探索童話世界 STEAM學堂邊玩邊學

【明報專訊】今年暑假，香港萬麗海景酒店推出4個適合家庭住客的住宿套餐，其中兩個是「盛夏音樂童心之旅」及「仲夏S.T.E.A.M.親子假期」，適合6至12歲小朋友參加。前者以音樂劇小飛俠作遊戲主題，在導師的帶領下，小朋友將透過音樂劇場，以歌唱、舞蹈及戲劇形式探索童話世界，穿上仙子裝或戴上海盜帽子，一同歷險去！而後者則集合科學、科技、工程、藝術及數學元素，小朋友在工作坊中可親手製作蜘蛛發射器、幻影轉盤及帆船等，在玩樂的同時透過實驗及實踐，探索不同製作物料及技巧，發揮想像及創造力。參與工作坊的小朋友更可獲得證書及把製成品帶回家中紀念！