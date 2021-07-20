模擬職業體驗 化身消防員、飛機師

【明報專訊】職業扮演遊戲一向深受小朋友和家長歡迎，香港天際萬豪酒店今個夏天便與童夢城通識學園合作推出「兒童職業探索夏日住宿計劃」，於上午10:00至下午5:00是小朋友活動時間，家長毋須陪伴，小朋友在酒店的宴會廳內由導師帶領下參與各種活動，包括打扮成飛機師、空中服務員、外科醫生、救護員、護士、消防員等不同職業，在模擬場景中體驗有關行業的實際工作。過程中，工作人員更會為每個小學員免費拍攝制服造型數碼照片，把難忘的時刻拍攝下來留作紀念。中間設有午膳時間，之後小朋友亦可參與小廚師、線上遊學和STEAM小學堂，活動內容天天不同，爸爸媽媽可趁小朋友體驗期間偷閒一下。