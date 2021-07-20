漫遊南丫 五感探索生態美

由香港仔碼頭坐船到南丫島榕樹灣船程約半小時，酒店特別推出兩個包含親子大自然活動的staycation套餐，分別於8月1日及8月8日舉行，住客可以選擇check in前或check out後參加。8月1日舉行「夏日南丫親子生態遊」，參加住客可選擇7月31日或8月1日到酒店check in，活動當日，酒店職員會帶參加者到香港仔碼頭，乘船前往南丫島開展一連串活動，在遊沐 （Nature Bathing）導賞員帶領下，深入認識榕樹灣的文化自然生態，包括參觀天后廟，漫步暢遊南丫風采發電站，於大灣肚沙灘尋找漂亮的貝殼，並用五感探索大自然，學習動植物觀察技巧等，體驗自然藝術帶來的簡單快樂。整個活動大約4小時，完成後，大家可選擇繼續留在南丫島觀光或坐船回到香港仔碼頭。套餐包1晚酒店住宿、翌日早餐和免費迷你吧及迎賓小食，而去程或回程的船票費用會在房費中回贈給住客。

導賞員帶領 走進植物微型世界

而8月8日舉行的「南丫植物研究所及環保袋工作坊」，活動內容約為1.5小時，由生態教育及資源中心導賞員帶領大家穿梭榕樹灣的林蔭小徑，並教導大家使用輕巧隨身顯微鏡，配合手機的拍攝功能，探索植物的微型世界。之後更可參加環保袋工作坊，以樹葉拓印藝術製作獨一無二的環保布袋。若想自行探索南丫島，亦可參加「南丫環島自悠行」住宿假期，自由選擇前往南丫島的時間。

■INFO

夏日南丫親子生態遊

日期：8月1日

價錢：$1988/晚，包加一（高級家庭客房，包2名成人及1名5至12歲小童）

內容：

．免費美式早餐、迷你吧及迎賓小食

．免費南丫島精美地圖、運動冰巾，每名小童獲環保大使小熊公仔一隻

．單程船費回贈

植物研究所及環保袋工作坊

日期：8月8日

價錢：$1888/晚，包加一（高級家庭客房，包2名成人及1名5至12歲小童）

內容：

．免費美式早餐、迷你吧及迎賓小食

．免費南丫島精美地圖、運動冰巾，每名小童獲環保大使小熊公仔一隻，每個參加家庭可獲得活動證書

．單程船費回贈

南丫環島自悠行

價錢：$1198/晚，包加一（高級家庭客房，包2名成人及1名5至12歲小童）

內容：

．免費美式早餐、迷你吧及迎賓小食、BONZA!$300餐飲消費額

．免費南丫島精美地圖、運動冰巾，每名小童獲環保大使小熊公仔一隻

．單程船費回贈

地址︰香港鴨脷洲新市街29號城木酒店（鴨脷洲）

訂房：urbanwoodhotels.com/hk

[Happy PaMa 教得樂 第355期]