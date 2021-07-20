暑假親子遊：4日3夜staycation 遊歷海島夜探山野 親親大自然

文︰沈雅詩、顏燕雯

小模特兒：Aiden、Hailey

一家大細staycation，不外乎在酒店泳池游水，或到兒童遊戲室跑跑跳跳。不想千篇一律，hea住玩？港島香格里拉大酒店暑假推出的「親子夏令營連住宿計劃」，就有破格驚喜。4日3夜的staycation以大自然探索為主題，讓大家的假期不再局限於酒店，還可「上山下海」，重拾昔日旅行度假的滋味！

跟王子公主staycation，最怕他們呻悶，爸媽總要傷透腦筋安排好節目。但這個親子夏令營就完全不用煩，感覺就像參加了旅行團，皆因所有行程、活動、交通都有專人安排好，一家人盡情投入就是了。雖然景點全部在香港，但老實說，有些偏遠地方如西貢鹽田梓、橋嘴洲，爸媽平日都未必會勞師動眾帶小朋友去，兼且今趟有歷奇教練作專業講解，參加者可邊玩邊吸收知識；至於摸黑夜探寶馬山、石澗觀魚，更是一個非常難忘刺激的體驗，相信大小朋友都會覺得好玩。

設兒童專屬活動 爸媽偷閒

值得一讚的是，酒店既安排了很多親子活動，但亦設計了不少兒童專屬活動，讓爸媽可安心把小朋友交託給導師，媽媽可以去做spa，爸爸可以去做gym，各自享受片刻me time，洗滌心靈。

既然是由5星級酒店舉辦的夏令營，食住一定有保證。套餐包入住豪華山景客房，房間面積達446平方呎，即使三口子入住，仍然寬敞；餐飲方面，包每天2名成人及1名小童享用早餐、每天1000元酒店消費額、小童2天享用café TOO午餐、1次雙人下午茶等，讓大家盡情品嘗美食。

◆藝術創作

「仙子之門」（圖）

發揮想像力（圖）

◆戶外遊蹤

尋找植物（圖）

一草一木（圖）

◆刺激夜遊

夜登寶馬山（圖）

公園觀魚（圖）

◆登橋嘴洲

「菠蘿包」（圖）

絕佳海灘（圖）

◆訪鹽田梓

馬賽克樓梯（圖）

齊來打卡（圖）

◆佳餚美食

千元消費額（圖）

自助早餐（圖）

免費下午茶（圖）

戶外午餐盒（圖）

■INFO

親子夏令營連住宿計劃

日期︰即日至8月15日（逢周四至日）

價錢︰$20,800起，另加一

（4日3夜豪華山景房住宿，包2名成人及1名小童；多1名小童，附加$5800）

內容︰

˙大自然探索，包括遠征西貢鹽田梓、探索橋嘴洲、夜探寶馬山等

˙藝術工作坊、故事歷奇

˙每天2名成人及1名小童享用早餐

˙每天$1000酒店消費額

˙1次大堂酒廊雙人下午茶

˙1名小童2天享用 café TOO 午餐

˙1次家庭野餐

˙水療護理7折優惠

查詢︰2252 5131

訂房︰zh.familybyshangrila-hk.com

[Happy PaMa 教得樂 第355期]