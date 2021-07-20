醫徹中西：一文錢一根草 臨界關鍵點

「睡眠債」積少成多 致耳聾蛋白尿

他身體各方面都很好，只是睡眠不足。叮囑他要睡7.5小時，但是他只睡約5小時，而且天天工作從不休假。如是再過多幾個月，耳聾情况愈來愈明顯，身體亦容易疲倦。我因此嚴重告誡他要睡7.5小時，他終於願意每晚最少睡6小時，耳聾立即明顯減少。可惜，過了一段時間又再次短睡，舊習難改。就是這樣一次又一次，靠增加睡眠時間改善感音性耳聾問題。可能他認為感音性耳聾是小事，而他又十分重視工作責任，難以改變生活作息的習慣。不過，近日檢查發現他24小時蛋白尿增加，因身體不佳令蛋白尿數值高踞不下，擔心遲一步影響腎功能。

於是我對他講一個故事：一個人每日借一文，長年下去會變成怎樣？他很奇怪這樣問，每日一文，一年都不過是365文，沒有大影響。我說別忘了還要利疊利，欠債會愈來愈嚴重；另一方面，若每日都要借一文才能生活，終究他長期缺錢，窮定一世。

他明白我說他睡眠不足的問題，終於願意改變街市肉檔工作的時間，並安排自己每兩星期放假一日！

病情好轉即亂食 皮膚反應大

另外一個皮膚病病人，四出尋醫，來到我的診所，藥物治療之外，着他戒口，幾星期病情好轉。但病人覺得病情改善，就犯戒亂食，皮膚病即時變差。他因而投訴指過去病情不會如此容易出反應。我解釋，治療後皮膚狀態變好，一旦出現不良反應，就更容易察覺，而他用藥時間短，皮膚過敏反應剛剛不再氾濫，但任何加添都會激起其反應，正如壓垮駱駝的最後一根稻草，一根草可以促成很大變化。必須待皮膚過敏反應大量降低，才有可能偶然亂吃而不會有這樣大的反應。

以上都是常見臨牀例子，一文錢、一根草，不單是積少成多的問題， 還是臨界關鍵點，所以說，勿因善小而不為，勿以惡小而不怕作。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）