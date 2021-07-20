低頭族痠痛注意 土法「吊頸健身」易傷神經 物理治療「牽引」快速減痛

利用自身體重 力量必超標

「吊頸健身」利用繩索吊起頭部，雙腳離地，身體隨意擺動令繩索搖晃，聲稱透過牽引的力量，可改善頸椎、肩部痛症。註冊物理治療師歐陽健表示，「吊頸健身」受傷風險高，是不當的牽引方法，容易傷及頸部、頸椎神經，甚至整條脊椎神經。

「吊頸健身」是利用地心吸力及自身重量牽引，雖然與物理治療「頸椎牽引」類似，但恐怕「吊頸」力量過大，受傷風險高。歐陽健提醒不要自行亂試，物理治療的頸椎牽引，力量一般介乎於5至15公斤，不會超過20公斤，但「利用自身重量的『吊頸健身』一定不止這重量」！

拉開頸椎關節 減神經受壓

牽引是物理治療師其中一個治療頸椎病的方法，利用外力拉開頸椎關節之間的空隙，從而減輕神經根受壓。頸椎神經根受到壓迫或刺激，可引致頸痛甚至上肢感覺異常，包括痛楚、麻痹、乏力、冷熱感覺失常，部分患者頸肩會感到痛楚。導致頸椎神經根受到壓迫的成因，如頸椎退化，因頸椎骨關節及軟骨長年磨損而造成退化，徵狀包括手指麻痹、走路不穩、頭痛等；另外，長期低頭導致椎骨變形，有可能壓到神經線或血管。

如果頸椎退化，而出現神經根受壓，可考慮使用牽引治療；但若徵狀影響日常生活，例如不能用筷子和扣鈕、大小便失禁等，則可能需要做手術處理。

癌症 骨質疏鬆 關節炎不宜

在上世紀90年代，不少研究探討頸椎牽引治療的療效，雖然當年研究質素不及現在理想，但大部分研究都顯示，頸椎牽引治療能即時減輕頸椎神經根壓迫症徵狀。因此，頸椎牽引為物理治療廣泛使用療法。牽引一般分為兩類，一種是手法施加牽引力量到頸部，另一種是採用牽引治療機器。這兩種力量皆是線性，而且是在受控情况下治療。患者躺在治療牀上並戴上牽引帶，若下頸椎關節受壓迫，需墊高頸部增加前傾角度。牽引力量通常以體重七分之一開始，按需要逐漸調整重量，治療過程約15分鐘。為安全起見，如患者感到不適，可即時按下手掣停止牽引。

坊間亦有出售多款家用頸椎牽引器，其中一種是將牽引器掛在門上，用家將頭放在牽引帶上，用手拉動繩子自行調校牽引力度。歐陽健強調，這必須經物理治療師指示後方可使用。惟家用裝置力度較小，而且不能調節頸椎角度，治療效果有限。至於癌症、骨質疏鬆、骨折、類風濕性關節炎、強直性脊椎炎患者，都不適合做頸椎牽引治療，接受治療和購買有關器材前，應諮詢物理治療師。

徵狀多變 自我檢測易誤導

另外，網上有不少自我檢測，聲稱可測試頸椎有沒有神經壓迫。歐陽健表示，這些測試容易造成誤導，「做此動作，有問題你就是中招啦！這不但簡化整件事情，而且不準確，原因是神經根受壓徵狀可以好多變，有些人抬高頭、側頭都不會有徵狀。若這類患者依靠這些測試，便會以為自己沒事」。

身體能夠做各種動作，靠不同節數的神經根控制。若神經根受壓，會影響肢體動作、感覺異常、無力。臨牀上，首先做基本動作檢查，然後做感覺檢查、力量檢查、反射檢查。各項檢查加上觸診，才可判斷有否神經根受壓。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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